三花棉業做公益慶50歲生日 廣告明星老董挺高職教育

2019-09-20 14:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



三花棉業今（20）日以做公益的方式，歡慶公司成立50歲生日，宣布啟動「三花高職育才獎」扶持計畫，將提撥千萬元預算，投入長期培育技職人才計畫。

三花棉業選擇以「教育」為主題，12年來透過三花基金會協助偏鄉弱勢學子學習才藝翻轉教育，今年更撥款千萬預算，聯合全國20所技職學校，共同推展高職育才計畫，希望啟發年輕世代的創新動能，提升學子競爭力，培育新世代技職人才。而這一切與三花棉業董事長施純鎰的個人經歷有關。

「我這樣試穿襪子已經45年了，襪子的好壞我最知道！」幾年前開始親自上陣，拍攝自家廣告，深植人心的內容，讓施純鎰成為家喻戶曉的廣告明星。

其實施純鎰幼時家貧，他8歲就要分擔家計，犧牲上學時間，學歷只有小學肄業的他，格外珍惜學習與進修的機會。白手起家有成，對社會充滿感恩的他，如今有能力，希望能幫助更多孩子獲得更好的教育。

雖然已經高齡83歲，施純鎰仍保持開闊學習的精神，喜歡看電影、學英文，經常和年輕人混在一起。他說，常動腦吸收新知可以防失智。

談起施純鎰的創業歷程，要回溯到民國39年，當時他才剛滿14歲，每天騎著腳踏車，沿著林森北路、中山北路、重慶北路販售襪子做生意。施純鎰笑說，自己其實想過很多產品，但後來發現襪子最輕，畢竟騎腳踏車載不了太重的東西，因此他選擇襪子做為創業項目，而這一賣就是60、70年。

民國58年是施純鎰的另一個轉捩點，那年33歲的他，雖然已經從小路邊攤變成有自己的小店面，但他清楚，如果懂得生產、又有自己的品牌，才能把生意做得長長久久，於是他大膽創立自有品牌「三花」。

不過這場品牌夢並不如想像中順遂，因為品質不佳的問題很快就反映在銷售上，三花不僅燒光創業基金，兩位合夥人也相繼退出。這讓施純鎰意識到，要打品牌，品質一定要好，因此他決定赴日本取經，並向銀行貸款買來日本的最新設備。