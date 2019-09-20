富邦媒結盟熊媽媽買菜網 導入2,300項生鮮商品

2019-09-20 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）今（20）日宣布與生鮮快速配送電商平台「熊媽媽買菜網」成為合作夥伴，擴大生鮮市場布局。富邦媒表示，此次服務針對雙北地區，透過雙品牌合作可豐富站內生鮮商品選擇，並為生鮮最後一哩路配送服務添翼，可望帶動生鮮品類新客率成長三成。

富邦媒表示，網購消費型態愈趨成熟，由於網購豐富的商品力，以及便利快速的服務，因此透過網購採買的品類也愈來愈多元，從一般日常用品、3C家電、美妝保養的選購配送，至今對於門檻較高需冷藏、冷凍配送的生鮮食材需求也日益攀升。從站上銷售觀察也發現，生鮮水產銷售年成長逾五成，消費客群以35歲至50歲為大宗，又以五大都會區為消費主力，顯見生鮮水產於網購市場的需求與商機。

富邦媒表示，瞄準市場對生鮮食材的需求，因此與「熊媽媽買菜網」攜手合作，首波導入2,300項食品，涵蓋生鮮水產、肉品、蔬果、飲品、零食、熟食小吃等類別，並豐富momo於短效期冷藏牛奶、豆漿、優格等品項的配送服務。「熊媽媽買菜網」內部同時設有檢測中心，其農產品皆經過農藥安全檢測，及部分季節水果甜度檢測，滿足消費者在網購生鮮食品時對食安、品質的需求。