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美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

AirAsia慶祝承載6億乘客 推出秋季大促銷

2019-09-20 10:46經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

亞洲低成本航空AirAsia今（20）宣布總承載人數已達6億人，為慶祝此亮眼成績同步推出秋季大促銷，提供600萬促銷機位。這次大促銷於9月23日0時開賣，特價銷售2020年2月10日至12月15日期間出發的機票，AirAsia BIG會員還可以提早24小時優先搶票，即9月22日0時起便可使用AirAsia官網或者是AirAsia 手機App搶票，此次大促銷只有4天，到9月26日23點59分截止，若想購買明年228連假、賞櫻、或是暑假出遊的民眾一定要把握此次機會。

2019年AirAsia秋季大促銷，台北-吉隆坡、台北-沙巴、高雄-吉隆坡單程未稅特價1,366元起。深受台灣人歡迎的全新日本航線台北-名古屋、台北-大阪也都推出單程未稅1,166元起；台北-清邁航線則最低單程未稅1,516元起。

此次最低票價開在新開航的高雄菲律賓航線，高雄-克拉克最低票價單程未稅386起，除此之外馬尼拉、宿霧單程票價也殺到966元起的超低價。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北-雪梨、台北-柏斯、台北-墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅也僅要新台幣3,074元起，短程轉機航班如台北/高雄-檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣2,201元起，台北-吉隆坡豪華平躺座位單程未稅僅要7,330元；台北-大阪豪華平躺座位則下殺3,800元起，可以平躺又可以有40公斤行李跟餐點，比一般傳統航空經濟艙還划算！

此外，訂購機票時若同時選擇坐位，可獲得最高八四折的優惠，而秋季大促銷透過airasia.com訂購飯店則最高可享四折優惠，此次也首次於大促銷推出四天三夜的馬來西亞機加酒方案，入住四星級以上飯店，四天三夜含稅7,299元起。

AirAsia集團首席商務長Karen Chan表示，為了表達對我們的6億乘客的感激之情，我們很高興地宣佈在我們的秋季大促銷即將展開，隨著AirAsia即將轉型成為旅遊科技平台，從此次開始，AirAsia大促銷不僅僅是機票優惠，消費者在airasia.com搶購機票時，別忘了留意目的地之飯店、行程活動是否擁有折扣，以及是否有機加酒的優惠方案。

預訂日期：2019年9月23日0時起至9月26日 (BIG會員可享提早24小時搶購)

出發日期：2020年2月10日至12月15日期間出發的機票(部分航線僅販售至2020年3月28日)

優惠內容：全航線早鳥優惠，台北/高雄直飛吉隆坡、台北-沙巴單程未稅1,366元起，台北-名古屋、台北-大阪單程未稅1,166元起，台北馬尼拉、宿霧單程未稅1,066元起，台北-克拉克單程未稅966元起、台北-清邁單程未稅1,516元起。經由吉隆坡轉機至澳洲伯斯、雪梨、墨爾本等熱門澳洲城市單程未稅僅3,074元起，探索檳城、吳哥窟等古城單程未稅僅2,201元起，台北-大阪、吉隆坡豪華平躺座位單程未稅3,800元起，搭配20公斤託運行李、餐點以及標準座位選位的超值組合（Value Pack）還可再享約七折優惠，預選座位84折起。馬來西亞機加酒套裝方案四天三夜最低7,299元起。請前往AirAsia官網搶超值優惠票 。

AirAsia今（20）宣布總承載人數已達6億人，為慶祝此亮眼成績同步推出秋季大...
AirAsia今（20）宣布總承載人數已達6億人，為慶祝此亮眼成績同步推出秋季大促銷，提供600萬促銷機位。這次大促銷於9月23日0時開賣，特價銷售2020年2月10日至12月15日期間出發的機票。　圖／AirAsia提供
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