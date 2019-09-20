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台灣中油︰三接廠商與中壢區漁會補償事宜 達初步共識

2019-09-20 10:14聯合報 記者吳志雲╱即時報導

有關媒體報導，中壢區漁會為漁獲量受影響，與台灣中油公司第三座液化天然氣接收站施工廠商協商賠償事宜，迄今未果，恐影響三接興建進度。對此台灣中油強調，施工廠商已與中壢區漁會進行多次協商並達成初步共識，後續就部分細節討論後即可達成協議，報載先前的物主已經針對漁權問題進行過賠償，中油其實大可以不必理會之說法，並非事實。

台灣中油表示，有關媒體載述，7月底中壢區漁會因三接施工致漁獲量受影響，發動上百艘漁船出海抗議，並阻撓工程船施工，歷經1個多月談判、協商，三接仍未全面復工，再繼續拖下去，恐影響2025非核家園大計。

台灣中油強調，三接開發已於90年間完成撤銷中壢區漁會部分漁業權並進行補償，但因工業港施工時之施工船機將經過中壢區漁會漁民之作業區域，恐影響漁業捕撈作業導致漁獲量減少，為彌補漁民漁獲量減損並顧及漁民生計，施工廠商已與中壢區漁會進行多次協商並達成初步共識，細節待進一步討論後即可達成協議。

台灣中油表示，至於媒體引述台灣中油內部員工說法，指台灣中油已經針對漁權問題進行賠償，大可不必理會之報導，已偏離事實。台灣中油進一步強調，施工團隊將盡速與中壢區漁會協商達成協議，並加速趕工追回落後進度，達成原訂供氣目標。

中油公司漁民非核家園

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