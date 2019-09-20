高捷北機廠站前引進秀泰集團 綜合式商場今動土

2019-09-20 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄捷運公司北機場開發今天動土，由達麗建設旗下子公司達麗米樂開發，醞釀一年的岡山萬坪商場「岡山樂購站前廣場」總面積約1萬2589坪，分A、B兩區開發，總投資金額約20億元，初期年營業額目標為15億元。

在高雄市長韓國瑜、副市長葉匡時、高雄捷運公司董事長楊岳崑及達麗建設董事長謝志長先行為舞獅點睛，預計10點30分高雄市長韓國瑜到場後動土，全區預計2021年第4季完工營運。

去年8月達麗、田米樂兩家合資的公司與高雄市政府及高雄捷運股份有限公司三方簽署30年租約，共同開發高捷北機廠（高捷紅線R24南岡山站）站前土地，引進秀泰集團形成綜合式商場。

達麗米樂借重達麗建設在美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，打造一個具有時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物天地，讓岡山居民看電影與購物不用再跑大老遠。

經營影城起家的秀泰集團，繼2018年一口氣在新北與台中開了2座商場與3家影城後，這次在達麗米樂公司的熱情邀約下進軍高雄，開設全台第6座秀泰生活購物商城與第14家秀泰影城。