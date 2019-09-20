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台中建商打里摺 竹北首發「榆二」掀新建築文化

2019-09-20 00:46經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

看好新竹消費實力，台中建商紛紛揮軍北上推案，打里摺建築首發竹北推出「榆二」建案，基地 443坪，規劃坪數42-67坪，為地上13層，地下3層，共 33 戶，每坪均價 40 萬，該公司總經理林進士表示，目前銷售過半，成績相當不錯。

新竹竹北挾帶科技產業優勢，購屋習慣與台灣其他區域不同，資訊快速，且互通聲息。打里摺在台中推案步調慢，確擁有獨特的建築文化，包括：堅持建築工藝，捨棄便宜快速施工的磁磚、改用礦物質塗料，還定期舉辦音樂會，更是唯一贊助建築歐洲影展的台灣建商，該公司全名因此為「打里摺建築藝術有限公司」。

負責建築規劃的林進士表示，建築在城市中矗立七、八十年，不只要求堅固，工藝細節更記錄著當代人的智慧。

許多市場沿用已久的問題工法，打里摺皆重新思考改善對策，例如地下室車道過往皆EPOXY（環氧樹脂）鋪設，「我自己檢驗工程時，都要戴防毒面具，為什麼要讓我們的工班這樣冒險？」幾經思考，打里摺改以磨石子鋪設，並以社區CI（Community identity）設計石材製作的車道號碼永不脫落。

與澳洲雪梨歌劇院一樣純白的大樓外觀並非油漆，而是德國凱恩礦物性塗料，施尚廷解釋，這種礦物塗料有自潔作用，加上滴水線的設計，外觀起碼可保固10年。

為什麼不是保固 15 年，而是 10 年？林進士笑說，因為台灣首棟使用凱恩礦物性塗料的建築才 13 年歷史，德國人很保守，僅願意提出保固 10 年。

除採用國外先進建材，打里摺也願意大手筆採用國內業者研發的「石毯」，由二分石細密貼布的石毯，與白牆相互搭配，增加建築變化性，林進士說：「這是國外超搶手的台灣之光，我們當然要用。」

除建材安全的DNA，打里摺「榆二」在設計上也有許多獨創，如在梯間首度採用香衫，空間充滿淡雅香氣，一路延伸到二樓公設，除了擺放史坦威鋼琴的交誼廳，這兒可說是住戶最喜歡逗留的空間。

三層樓的地下室則設有天井，空氣可自由流通，並擁有自然採光，住戶邊停車，還能邊觀賞雲影變化，成為轉化心情的複合功能空間。

打里摺獨特的建築文化除了融入定期舉辦藝文活動，例如鄧泰山鋼琴獨奏會、歐洲爵士音樂欣賞、巴黎時尚賞析等，還包括不二價與假日休假、預約看屋，與市場常規大相徑庭。

林進士表示，在台中已經實施三個案子不二價，客戶從質疑、抱怨到逐漸接受，這次在新竹首度實施，也面臨很大壓力，許多準住戶不斷來看屋，也嘗試使用團購、關係來殺價。他說：「如果我們的話不算數，那以後誰要相信我們的話？誠實應該從我做起，也是公司文化。」

至於，在人潮最多的假日休假、及力行預約看屋，他表示，員工平常要工作到晚上八、九點，非常辛苦，假日應該是與家人相處的時間，並充分休息，才能給客戶好的接待品質。

打里摺「榆二」地下三層停車場設有天井，不但空氣可自由流通，還擁有自然採光，十分有...
打里摺「榆二」地下三層停車場設有天井，不但空氣可自由流通，還擁有自然採光，十分有特色。記者李珣瑛／攝影
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台中建商打里摺揮軍竹北首發「榆二」，採先建後售的不二價銷售方式，掀起新建築文化風...
台中建商打里摺揮軍竹北首發「榆二」，採先建後售的不二價銷售方式，掀起新建築文化風潮。記者李珣瑛／攝影
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打里摺總經理林進士，大手筆採用國內業者研發的「石毯」，由二分石細密貼布的石毯，與...
打里摺總經理林進士，大手筆採用國內業者研發的「石毯」，由二分石細密貼布的石毯，與白牆相互搭配，增加建築變化性。記者李珣瑛／攝影
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打里摺竹北「榆二」建案，在設計上有許多獨創。記者李珣瑛／攝影
打里摺竹北「榆二」建案，在設計上有許多獨創。記者李珣瑛／攝影
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