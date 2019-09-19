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西華飯店收掉自助餐廳？公司回應了

2019-09-19 20:47經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台北西華飯店自助餐廳（Buffet）B-One去年11月悄然起退出市場，目前改為...
台北西華飯店自助餐廳（Buffet）B-One去年11月悄然起退出市場，目前改為只供應早餐，特殊節慶或包場才會開放用餐，為台北首家五星飯店退出Buffet市場。圖／摘自官網
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台北西華飯店自助餐廳（Buffet）B-One去年11月悄然起退出市場，目前改為只供應早餐，特殊節慶或包場才會開放用餐，為台北首家五星飯店退出Buffet市場。西華飯店今（19）日回應，因應激烈的市場競爭、成本日漸墊高問題，才有此決定。

台北星級飯店用餐價格仍逐年攀漲，以信義區為例，平均每人假日晚餐價格在1,500元，中山區則在1,200到1,400元之間，由於市場競爭激烈、成本日高，不少飯店也分別在近幾年陸續調漲客單價，今年則以君悅飯店開出調漲的第一槍。

西華飯店表示，目前旗下的自助餐「改變經營型態」，現正進行調整，除了午晚餐暫停外，早餐餐期間也有不少人前來享用早午餐，「業績表現不差」。

至於主要的調整原因，西華回應説，現在許多飯店自助餐廳都有買一送一之類的優惠折扣，市場競爭日趨激烈，吸客但相對成本高。這類折扣行銷模式，需規模較大之自助餐廳，才能承擔其成本。

西華説，B-One自助餐廳容客數僅100多人，量體相對小，套用此模式難有實際獲利，而西華是私人企業，重視實際獲利能力，大過於營收成長，權衡之下決定將資源集中，譬如調整自助餐廳營業型態，將人力轉往適當的餐廳，透過市場區隔發揮自身長處。

營收吃到飽

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