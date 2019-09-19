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國產南港廠都更獲北市府核定 潛在開發利益百億起跳

2019-09-19 17:45經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

國產實業（2504）資產活化取得重大進展，旗下南港廠都市更新計畫今天獲得北市府核定，接下來將進行權利變更、申請建築執照等流程，最快明年底、後年初動工。業界人士估算，未來國產的潛在開發利益至少百億元起跳。

配合台北市政府推動「東區門戶計畫」，位處計畫軸心區域的國產台北廠，提出「南港企業總部暨周邊開發」都更案，今天獲得北市府核定。該都更案基地占地約6,500坪、建築基地面積約4,000坪，為國產在兩岸的28座預拌混凝土廠之一，目前仍在運作中。

國產邀請曾獲得普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計，將打造A、B兩棟智慧與綠建築商辦暨商場大樓，最高達26層樓、開發總樓地板面積約6萬餘坪。將分為A、B兩個區段，A區段為集團完全持有的商辦大樓，建築基地面積約4,000坪；B區段則為回饋台北市衛生局，國產建材集團負責興建完成後可分回部分商辦樓層，合計國產可分得約4.4萬坪的商辦樓地板面積、以及約670個停車位。

由於本周亞洲3C通路龍頭聯強國際剛與南港輪胎簽約，以每坪100萬元天價，取得商辦空間將打造集團總部，該案的住宅部分甚至喊出每坪上看150萬元，炒熱南港房市。房仲業界人士推算，以國產可取得南港都更案4.4萬坪商辦，乘上每坪100萬元，換算總價值高達440億元。開發利益至少百億元起跳，甚至有人喊到500億元，國產將吞下一顆超級業外大補丸。

對於潛在開發利益，南港主管不予置評，僅表示看好南港地區未來的發展潛力，未來不管規劃部分出售或營運出租，都能為集團帶來長期而穩定的收益。

國產南港廠都更計畫今獲北市府核定。（圖／國產提供）
國產南港廠都更計畫今獲北市府核定。（圖／國產提供）
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