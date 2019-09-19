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影／饗樂台南美食展 台中新光三越登場

2019-09-19 17:28經濟日報 記者宋健生╱即時報導

說到美食小吃無極限，民眾就一定會聯想到台南。今(19)日起至9月25日連續七天，由台南市政府主辦的「饗樂台南·台南揪ME購」台南美食展，在新光三越台中中港店10樓大廳盛大登場。

現場精心打造吃貨路線，匯集30家台南知名美食伴手禮業者，邀請中部消費者大啖台南美食。台南市政府強調，這次帶來台南在地美食饗宴，把台南質樸的人情味和最單純的美味，原汁風味呈現給中部地區消費者。

台南市長黃偉哲表示，新光三越台中中港店連續八年蟬聯百貨店王，充分展現中台灣百貨零售市場的消費實力，此次與台南美食相結合，希望達到聚客共歡效應。

此次「饗樂台南」美食展，特別精挑細選帶領台南30家廣受歡迎的店家，讓中台灣的粉絲可以一次吃好吃滿，再買伴手禮回家跟親朋好友分享。

台南市經濟發展局長郭阿梅指出，台南百年古都有好多的小吃美食，可說是台灣的「美食天堂」，伴手禮更是享譽四方。活動現場種類多元豐富，不論肉粽、碗粿、甜點、滷味、海鮮加工品、或咖啡烘焙等應有盡有。

除了網路紅透半邊天的「名坂奇洋菓子」，還有知名的「玉井之門芒果乾」，民眾無需為了美食四處奔走，只要到新光三越台中中港店即可大啖府城美味，讓人感受到幸福的滋味。

此外，展售現場除了特色產品，廠商誠意十足祭出限時限量特賣，以及消費好禮等優惠活動，同時單筆消費滿500元還有機會抽到iPad一台，包準可以吃得開心、買得愉快。黃偉哲當場邀請中部民眾把握難得的機會，到新光三越台中中港店吃台南美食抽好禮。

「饗樂台南·台南揪ME購」台南首選美食伴手禮展，在台中新光三越10樓盛大登場。記...
「饗樂台南·台南揪ME購」台南首選美食伴手禮展，在台中新光三越10樓盛大登場。記者宋健生／攝影
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新光三越伴手禮小吃

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