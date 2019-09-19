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和平工業港 水真的又髒又臭根本沒有魚嗎？

2019-09-19 16:27聯合新聞網 文章提供／遠見

台泥董事長張安平。 圖／聯合報系資料照片
台泥董事長張安平。 圖／聯合報系資料照片
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7月27日一早6點多，一票人聚集在花蓮縣秀林鄉和平村辦公室前，依序報到拿號碼牌。隊伍中幾乎人人戴著帽子、墨鏡，手持釣桿、水桶、保冰箱，裝備齊全，他們都是要來參加釣魚比賽。

花蓮好山好水，在地人閒暇之餘，就愛到海邊釣魚，舉辦釣魚比賽也很稀鬆平常，但這場比賽的場地卻是在花蓮和平港。

1995年，設立的花蓮和平港為工業專用港，受經濟部工業局管理，人車出入管制嚴格，一般人根本無法進入。這一天卻破天荒，和平港24年來首度舉辦釣魚比賽，吸引百位在地居民報名。

許多花蓮人從沒踏進和平港，衝著生平第一次，就算無緣得名，也想看看和平港到底長怎樣？

在地人對和平港這麼好奇，是有原因的。除管制森嚴增添神祕感，和平廠區內，還有台灣水泥廠、火力發電廠，還有一直在民間流傳的「港區有工廠，汙染很嚴重，他們才不敢讓民眾進去」「水又髒又臭，根本沒有魚，」等耳語。

「我們一直說台泥和平廠零汙染，大家有疑慮，那就打開大門讓他們進去來看！」台泥董事長張安平說。

這場釣魚比賽正是由台泥所促成。

為破除謠言，台泥敞開大門、用行動來證明

當年隨著政府的產業東進政策，台泥落腳花蓮和平工業區，至今超過20多年。

今年6月初，台泥為了代處理花蓮垃圾，張安平到和平村參加縣府環保局舉辦的「水泥業（窯）協同處理廢棄物BOO案公聽會」，現場卻遇到大票抗議居民。

公聽會後，張安平走到大馬路上，親自面對抗議群眾，淋著大雨試圖解說，為什麼水泥窯可以協助處理花蓮垃圾，而且不會有大家擔心的汙染問題。

事後張安平反省，台泥2000年來設廠，雖然員工有二成是和平在地人，卻很少與其他居民互動。「他們反對，是因為不了解你在做什麼，這裡是他們的家，當然會充滿憂心，」於是張安平與台泥團隊展開行動，在當地花三週時間逐戶拜訪，走入當地人家裡，傾聽他們的內心話。

台泥與工業局和平港管理處協調，與和平村辦公室辦釣魚比賽，也是為消除外界對台泥的誤解。要村民親眼見證，這座全世界首創，集合水泥廠、火力發電廠、及港口三合一的循環經濟模式，沒有任何一樣廢棄物會運出這個廠區。

事實上，和平港今年剛通過歐盟生態港認證。台泥和平廠廠長魏家珮形容，這裡是「和平大堡礁」。

張安平親自在港區潛水，在海裡待了40分鐘，「海水湛藍清澈，魚群、海膽、珊瑚礁看得很清楚，重點是完全沒有垃圾，」他掛保證，水下的和平港非常美！

釣魚比賽冠軍者，一人釣到超過10條魚，有的還重達2斤多，魚兒長得頭好壯壯。

當天傍晚，台泥在和平國小舉辦豐年祭，辦桌請客，現場超過400位在地居民。除了張安平，台泥總經理李鐘培、資深副總經理黃健強、資深副總經理呂克甫，台泥四大高層全到齊，與居民坐在一起同樂。

台上有台泥員工和居民準備的歌舞表演，台下有美食攤位，由君品飯店的米其林大廚，運用在地食材開發特色料理，場面熱絡如同園遊會。

張安平捲起袖子，站在攤位區烤熱狗，李鐘培在一旁幫忙熱麵包。當晚張安平烤的「安平」熱狗堡，馬上成為人潮最旺的排隊美食。

最後結算，張安平一共烤了158根熱狗，「所有備料都烤完了，」滿頭大汗的他笑了笑，村民一起嚼檳榔、話家常，上台大合唱蘇芮的名曲《酒矸倘賣無》，絲毫不見隔閡。

今年是台泥和平廠邁入第20年，張安平透露，和平廠即將不一樣！

借鏡他國，台泥和平廠將打造生態園區

隨著明年蘇花改通車，進入花蓮的第一站出口就是和平村。張安平計畫將和平廠的生態環境資產，轉型成蘇花公路上的新觀光聚落，要打造和平開放生態工廠園區。

他分享，德國福斯汽車德勒斯登透明工廠、日本大島造船廠都是成功例子，證明工廠除了生產，還可以是傳遞知識的教室，彰顯現代進步文明的地標景觀。

「一個新的起點，讓和平成為全台第一座結合開放工廠與社區共存的新聚落，」他描繪，有和平大堡礁秘境，辜嚴倬雲植物保種中心也會在這裡成立第二個據點、設希望種子植物館。還有水泥窯處理廢棄物的流程，如何捕獲二氧化碳、萃取蝦紅素，都能透明看得到。

園區計畫正在申請環差，最快6個月內通過便可動工，預計2021年完成第一期，占地約達20、30公頃。

距離6月發生的群眾抗議，這些日子的互動，與村民溝通成功了嗎？張安平直言「不夠，還要繼續努力，」不過他透露，上回有7位態度強烈的抗議居民，這次有4位破冰出席，願意來看看台泥在做什麼？

眼前的釣魚比賽、烤熱狗，都還只是一小步。要與花蓮和平攜手共榮，張安平規劃好的待實踐藍圖還有很多。

（作者／林珮萱 本文出自2019.09.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

廢棄物生態園區蘇花公路德國火力發電廠珊瑚豐年祭

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