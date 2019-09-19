科技廠續進駐 上曜加碼北台南土地

2019-09-19 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



上曜在八月買進九份子核心住八建地後，再買進該基地右邊土地，整個基地完整街廓共3,791坪整合完成，該建案總銷售坪數約5.5萬坪，將分期推案。

上曜董事長張祐銘表示，由於大型科技廠商不斷湧入台南，帶來大量人口與工作機會，台南這一波土地漲的又快又急，光是今年，土地平均漲幅約3~5成，有的漲幅甚至達1倍以上。

張祐銘指出，看好北台南的發展，上曜集團將持續獵地，由於布局甚早，目前上曜集團在九份子週邊土地庫存已近萬坪，每坪平均購買成本不到30萬元，為後續業績不斷提供動能，集團希望每年以推案五萬坪建案為目標。