親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

高雄暴力犯罪頻傳 韓國瑜：再發生撤換分局長

科技廠續進駐 上曜加碼北台南土地

2019-09-19 16:01經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

上曜在八月買進九份子核心住八建地後，再買進該基地右邊土地，整個基地完整街廓共3,791坪整合完成，該建案總銷售坪數約5.5萬坪，將分期推案。

上曜董事長張祐銘表示，由於大型科技廠商不斷湧入台南，帶來大量人口與工作機會，台南這一波土地漲的又快又急，光是今年，土地平均漲幅約3~5成，有的漲幅甚至達1倍以上。

張祐銘指出，看好北台南的發展，上曜集團將持續獵地，由於布局甚早，目前上曜集團在九份子週邊土地庫存已近萬坪，每坪平均購買成本不到30萬元，為後續業績不斷提供動能，集團希望每年以推案五萬坪建案為目標。

建案

相關新聞

和平工業港 水真的又髒又臭根本沒有魚嗎？

2019-09-19 16:27

八五大樓俱樂部觀景台等斷水電 業者民代會同市府會勘

2019-09-19 15:02

LEXUS RX小改款 目標2.2萬輛

2019-09-19 14:36

電商搶美麗商機 博客來AVEDA開館

2019-09-19 14:36

遠傳打造智慧城市 桃園換智能路燈

2019-09-19 14:36

全家攜手Uber Eats 「店到宅」送食品咖啡

2019-09-19 14:36

任天堂搶攻健身遊戲市場

2019-09-19 12:26

一年兩起罷工 民航局開國際研討會強化疲勞風險管理

2019-09-19 12:05

樂天取得Lamigo全數股份 未來將擴大台灣生態圈服務

2019-09-19 11:50

U值媒／實體書店逐漸凋落，政府做了什麼？

2019-09-19 11:38

亞洲永續峰會 五家獲獎

2019-09-18 23:41

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

鄭文燦談治理：前瞻性、執行力不可少

2019-09-18 23:35

「白金」大戰 超商各顯神通搶烘焙市場

2019-09-18 23:35

施振榮：文化科技形塑新產業

2019-09-18 23:35

信義攻觀光 赴大馬買地

2019-09-18 23:35

法藍瓷沉浸式創意 闢藍海

2019-09-18 23:35

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

MOD新商業模式 有線TV樣板

2019-09-18 23:33

轉播奧運 業界組隊談授權費

2019-09-18 23:33

策略經營／謝明振鮭魚返鄉 賺起觀光財

2019-09-18 23:00

業務最前線／階段性談判 突破僵局

2019-09-18 22:59

創投律師／網紅實力vs.公司價值

2019-09-18 22:59

連鎖效應／果斷處理虧損連鎖店

2019-09-18 22:59

長榮工會控資方 跨黨派立委聲援

2019-09-18 21:42

金曲GMA策略聯盟 音樂交流足跡遍布全球

2019-09-18 19:26

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 16:02

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 15:48

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:59

蝦皮再推免成交手續費優惠 目標吸3萬新賣家

2019-09-18 13:32

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:25

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

FDA二十年來首例！藥華藥ET新藥獲准三期臨床試驗

2019-09-18 11:46

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

央行貼放利率連13凍 今年經濟成長上修至2.4%

2019-09-19 16:41

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

首例！台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

尹衍樑兒子接南山人壽代理董事長 保險局要找來面試

2019-09-19 17:23

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

殖利率最高6.43%超誘人 三年到期亞債成投資新寵

2019-09-19 10:38

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

三三會／林伯豐：郭台銘應回歸鴻海

2019-09-18 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top