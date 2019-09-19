ICAO年會台灣未獲邀 政府仍派團宣達台灣參與必要性

2019-09-19 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



兩岸關係不佳，外交部研判，本屆國際民航組織（ICAO）大會我恐繼續無緣參加，但為表達我參與的決心，交通部、外交部今（19）日連袂開記者會，呼籲國際正視台灣在飛安的努力與專業，並將持續由民航局組團前往加拿大蒙特婁，與各國代表及專業民航組織舉行雙邊會談，並向支持我國參與ICAO的國家表達感謝。

交通部政務次長王國材表示，第40屆ICAO大會將於9月24日在加拿大蒙特婁召開，交通部長林佳龍已分別投書加拿大、美國、澳洲、巴拉圭、尼加拉瓜、韓國、泰國、印度與印尼等20餘國的主流媒體，呼籲國際社會支持台灣參與ICAO；交通部民航長局林國顯也於8月間致函ICAO理事會主席Olumuyiwa Benard Aliu博士，正式表達盼受邀出席意願，但很遺憾，迄今尚未收到出席邀請。

為展現台灣參與ICAO決心，我方決定，今年仍與上屆一樣，將由民航局組團前往蒙特婁，透過記者會、酒會邀請國際民航專家，以及與各國代表團、重要非政府國際民航相關組織舉行雙邊會談，傳達我國專業、有貢獻的務實參與訴求，積極爭取各界支持納我與會，並親自向友邦及友我國家堅定支持台灣參與ICAO的友誼表達感謝。

王國材說，台灣桃園國際機場在國際的表現優異，且評比均排名在前，在國際航空運輸協會（IATA）中，我華航排名第28名，長榮排名第38名，都屬於國際航空的前段班，站在國際民航交流的角度，台灣有參與年會的必要性。

王國材認為，ICAO成立宗旨是確保全球民用航空安全及有序的成長，並透過制定世界各國所共同遵循的規範、標準來達成無縫天空（Seamless Sky）的目標。台灣位居東亞樞紐位置，負責的台北飛航情報區扮演極為重要的關鍵角色，2018年提供逾175萬航管架次服務，更是亞太地區第一個完成航管現代化系統建置與啟用的情報區。