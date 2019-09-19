親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

台65線3車追撞1人送醫 車流嚴重回堵3公里

第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

TTG助攻 台商莫斯科汽配展收穫豐

2019-09-19 15:31經濟日報 記者林佑璇╱即時報導

俄羅斯指標性汽配展-2019莫斯科MIMS國際汽車暨零配件展(MIMS) 於8月26日-29日莫斯科市中心(ExpoCentre)舉辦，本展屬第23屆，1403家參展商來自全球36個不同國家，台灣廠商則超過50家，官方指出此次展覽面積超過46,000平方公尺，預計吸引來自全球64個國家共26,000多名參觀者，並且80%參觀者正尋找可靠的供應商以及商業夥伴。此外我國駐俄羅斯代表處代表耿中庸也親臨會場，為台灣廠商加油打氣。

耿中庸表示，現在投入東歐市場是最佳時機，並表示廠商在俄羅斯如有任何需求，可隨時與代表處聯繫，將提供台灣廠商更多協助。未來將計畫與車輛公會、進出口公會、模具公會以及貿協組團，現場帶領台灣汽車零配件廠商主動拜訪俄羅斯車廠，相信憑藉著長久的創新與專利優勢，並以高品質、高CP值，能夠在俄國市場拓展一席之地。莫斯科台灣貿易中心主任張世昌表示，為協助廠商拓展俄國市場，外貿協會不僅在線下積極促請買主訪臺觀展採購，更藉由俄羅斯知名社群軟體VKontakte（VK）以及Instagram 等社群媒體，推廣台灣優質產品以及展覽資訊，長久深耕莫斯科及聖彼得堡，更自主發掘重大商機，另設置商務中心做為廠商前進俄國商務聯繫的橋頭堡。

 國內輪胎知名廠商建大公司業務經理羅世乾表示，今年攤位上主推雪胎，尤其俄羅斯冬天嚴寒本地買主極度重視安全性。專業氣動工具誠城公司業務專員王耀廷說：第一天展出，客戶就向該公司的產品表達合作意願，對推展俄羅斯市場信心十足。此外首次參加本展的許瑞興工業股份有限公司專員行銷專員許毓珊說，展覽期間接獲許多客戶詢問該公司高品質、客製化的車用控制導線。希望在俄國建立良好的口碑以及高市佔率。

經濟日報中經社今年攤位在F977，現場同時發行台灣車輛零配件總覽（TTG）、USB電子書、台灣手工具年鑑（Taiwan Handtools）與台灣工業零組件廠商總覽（TIS）等專業外銷雜誌，並介紹買家CENS.com網站平台。本報現場發行人員主動出擊，蒐集來訪買主採購需求，搭配本報獨家即時媒合服務，讓刊登TTG廣告的供應商與買主，在第一時間就能掌握彼此訊息，為台灣廠商爭取第一線商機。

我國駐俄羅斯代表處代表耿中庸親自蒞臨會場，為台灣廠商加油打氣。左起，模具公會專員...
我國駐俄羅斯代表處代表耿中庸親自蒞臨會場，為台灣廠商加油打氣。左起，模具公會專員黃淑惠、北市進出口公會專員陳可真、駐俄羅斯代表處經濟組張煜霖、代表耿中庸、車輛公會專員吳進昌、中東歐暨獨立國協經貿協會秘書簡庭亞等人合影。記者黃偉修／攝影
分享

俄羅斯莫斯科

相關新聞

LEXUS RX小改款 目標2.2萬輛

2019-09-19 14:36

電商搶美麗商機 博客來AVEDA開館

2019-09-19 14:36

遠傳打造智慧城市 桃園換智能路燈

2019-09-19 14:36

全家攜手Uber Eats 「店到宅」送食品咖啡

2019-09-19 14:36

任天堂搶攻健身遊戲市場

2019-09-19 12:26

一年兩起罷工 民航局開國際研討會強化疲勞風險管理

2019-09-19 12:05

樂天取得Lamigo全數股份 未來將擴大台灣生態圈服務

2019-09-19 11:50

U值媒／實體書店逐漸凋落，政府做了什麼？

2019-09-19 11:38

亞洲永續峰會 五家獲獎

2019-09-18 23:41

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

鄭文燦談治理：前瞻性、執行力不可少

2019-09-18 23:35

「白金」大戰 超商各顯神通搶烘焙市場

2019-09-18 23:35

施振榮：文化科技形塑新產業

2019-09-18 23:35

信義攻觀光 赴大馬買地

2019-09-18 23:35

法藍瓷沉浸式創意 闢藍海

2019-09-18 23:35

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

MOD新商業模式 有線TV樣板

2019-09-18 23:33

轉播奧運 業界組隊談授權費

2019-09-18 23:33

策略經營／謝明振鮭魚返鄉 賺起觀光財

2019-09-18 23:00

業務最前線／階段性談判 突破僵局

2019-09-18 22:59

創投律師／網紅實力vs.公司價值

2019-09-18 22:59

連鎖效應／果斷處理虧損連鎖店

2019-09-18 22:59

長榮工會控資方 跨黨派立委聲援

2019-09-18 21:42

金曲GMA策略聯盟 音樂交流足跡遍布全球

2019-09-18 19:26

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 16:02

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 15:48

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:59

蝦皮再推免成交手續費優惠 目標吸3萬新賣家

2019-09-18 13:32

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:25

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

FDA二十年來首例！藥華藥ET新藥獲准三期臨床試驗

2019-09-18 11:46

桃空職工控追殺罷工組員、缺員嚴重 長榮回應了

2019-09-18 11:23

桃空職工控打壓罷工組員 長榮航：不實指控

2019-09-18 11:20

影／長榮罷工後傳遭打壓？工會請政府處理

2019-09-18 10:55
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

變老了！年輕人不愛來 竹科員工平均年齡增為37.6歲

2019-09-19 09:36

台積電製程 挺進2奈米

2019-09-19 00:53

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

史無前例！央行「跳出來」開罰台企銀百萬的主因是...

2019-09-19 11:40

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

中鋼總座 內定王錫欽升任

2019-09-18 23:39

華映聲請宣告破產 九債權銀行估損失7億

2019-09-19 00:19

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

打破美、日壟斷 大陸宣布成功研發8.5代液晶玻璃基板

2019-09-19 09:49

沒有杜英宗的南山人壽 面臨三大嚴峻挑戰

2019-09-19 09:00

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36

老農津貼加碼？林佳新：300萬農民每人300萬才有感

2019-09-19 12:45

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

首例！台企銀疑壓低鑑價偷給寬限期 央行開罰

2019-09-18 23:05

杜英宗停職2年 顧立雄：盼南山人壽形塑無杜英宗的文化

2019-09-19 08:39

老農津貼選前加碼 陳明文等綠委提案修法加碼至8175元

2019-09-19 11:59

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

鴻海攻智慧領域 鏈結IC業

2019-09-19 00:57

日月光：半導體商機無限

2019-09-18 23:37

林百里：AI讓做電腦的公司翻身了

2019-09-18 22:12

劉德音：四路並進 鞏固半導體產業地位

2019-09-19 00:51

盤中零股交易 明年Q3上路

2019-09-19 00:02

房屋交易課稅 留意三型態

2019-09-19 00:01

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

林百里：AI讓電腦公司翻身

2019-09-18 23:36

工研院助力鴻海 發展新技術

2019-09-18 23:36

和泰、裕日車 新車款搶市

2019-09-18 23:37

南山新系統 限期四個月改善

2019-09-18 23:56

全聯拚當烘焙通路麵包王

2019-09-18 23:35

信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40

工會：中鋼人治理中鋼

2019-09-18 23:34

中華電MOD推自選餐搶市

2019-09-18 23:37

台幣收31 四個月新高

2019-09-19 00:03

國發會區塊鏈大聯盟 動起來

2019-09-18 23:57

iPhone 11明開賣 優惠PK

2019-09-18 23:32

拯救缺工 科學園區拍形象片熱舞吸引年輕人

2019-09-19 09:39

彰銀資金回台系列講座今展開 助客戶掌握先機

2019-09-18 17:06

財經觀點／三大變數 主導利率、匯率走勢

2019-09-19 00:34

三三會／林伯豐：郭台銘應回歸鴻海

2019-09-18 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top