TTG助攻 台商莫斯科汽配展收穫豐

2019-09-19 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林佑璇 ╱即時報導



俄羅斯指標性汽配展-2019莫斯科MIMS國際汽車暨零配件展(MIMS) 於8月26日-29日莫斯科市中心(ExpoCentre)舉辦，本展屬第23屆，1403家參展商來自全球36個不同國家，台灣廠商則超過50家，官方指出此次展覽面積超過46,000平方公尺，預計吸引來自全球64個國家共26,000多名參觀者，並且80%參觀者正尋找可靠的供應商以及商業夥伴。此外我國駐俄羅斯代表處代表耿中庸也親臨會場，為台灣廠商加油打氣。

耿中庸表示，現在投入東歐市場是最佳時機，並表示廠商在俄羅斯如有任何需求，可隨時與代表處聯繫，將提供台灣廠商更多協助。未來將計畫與車輛公會、進出口公會、模具公會以及貿協組團，現場帶領台灣汽車零配件廠商主動拜訪俄羅斯車廠，相信憑藉著長久的創新與專利優勢，並以高品質、高CP值，能夠在俄國市場拓展一席之地。莫斯科台灣貿易中心主任張世昌表示，為協助廠商拓展俄國市場，外貿協會不僅在線下積極促請買主訪臺觀展採購，更藉由俄羅斯知名社群軟體VKontakte（VK）以及Instagram 等社群媒體，推廣台灣優質產品以及展覽資訊，長久深耕莫斯科及聖彼得堡，更自主發掘重大商機，另設置商務中心做為廠商前進俄國商務聯繫的橋頭堡。

國內輪胎知名廠商建大公司業務經理羅世乾表示，今年攤位上主推雪胎，尤其俄羅斯冬天嚴寒本地買主極度重視安全性。專業氣動工具誠城公司業務專員王耀廷說：第一天展出，客戶就向該公司的產品表達合作意願，對推展俄羅斯市場信心十足。此外首次參加本展的許瑞興工業股份有限公司專員行銷專員許毓珊說，展覽期間接獲許多客戶詢問該公司高品質、客製化的車用控制導線。希望在俄國建立良好的口碑以及高市佔率。