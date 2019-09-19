LEXUS當家休旅車RX改款 今天上市

2019-09-19 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



和泰車（2207）代理的LEXUS當家休旅車RX終於到了小改款的時程，19日正式發表預計會再度推升LEXUS銷售量，預計推出RX明年單一車款年銷售目標上看5000台，今年在熱門車上市助威下，LEXUS成為國內第一家調高全年銷售目標的品牌。RX450hL售價347萬元、RX350L售價為303萬元。

進口車市占率近五成，進口車成汽車業者兵家必爭之地，RX作為豪華休旅車級距的先驅，自1999年上市至今，累積銷售已突破6萬台，每年的銷售量都在4千台以上，更是20年來同級距銷售霸主，持續為豪華車市寫下難以超越的紀錄，也是許多想換豪華車銷費者的很期待的車款，隨著新車即將上市，之前也出現買盤觀望情況，隨著新車上市後，激勵買盤進場。

進口車市場銷售在國內已經逼近五成，出現國產、進口車銷售交叉情況，已經成為國內汽車業者兵家必爭之地；Lexus當家休旅車RX於 19正式發表，在發表前夕小改款的Lexus RX提前進駐展示中心，全面標配「Lexus Safety System+ 2.0」智動駕駛輔助系統，導入觸控螢幕，全面支援Apple CarPlay及Android Auto，還導入6人座車型，所以市場反應非常熱絡。

這次，2020年式LEXUS小改款RX全面創新上市，最保守來看，年銷售也會有5千台成績，將一舉衝高今年第4季的銷售量，也成為明年LEXUS銷售衝高的主力車款。RX車系除在外觀內裝全面進化之外，也將消費者引頸期盼的主、被動安全及便利配備全數導入，一次到位，相信勢必將延續銷售氣勢，持續稱霸中大型豪華休旅車級距。