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小小航空迷注意！台北探索館小志工研習營報名啟動

2019-09-19 10:44經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

一年一度的台北探索館「小志工研習營」來了。今年台北探索館針對喜歡飛機，且對導覽有興趣的小朋友發出英雄帖，舉辦《世界天空台北 城市航空巡禮》小志工研習營，明（20）日起接受國小四至六年級學童網路報名，正取70名，學員將參訪松山機場等地，通過精采的研習課程後，將有機會擔任探索館正式小志工，歡迎參加。

今年度的小志工研習營以兼具人文發展與現代科技的方式，結合「航空歷史教學」、「航空科學體驗」、「航空場域巡禮」、「導覽技巧培訓」等主題課程，打造別出心裁的台北學知識內涵及航空飛行體驗，用多元、生動化的方式培訓學童們成為導覽小志工，竭誠歡迎國小四年級至六年級的學童免費報名參加。報名日期自9月20日上午10時起至9月30日上午10時止，每梯次正取35名、備取十名，共兩梯次，正備取名單將於10月1日上午抽出並公告於台北探索館官網

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，今年度台北探索館小志工研習營除了延續經典的導覽培訓課程外，更增加「航空」主題課程，搭配台北探索館《世界天空台北》特展認識不同面向的台北歷史。課程不只靜態聽講，還將探訪松山國際機場、國防部空軍司令部部史館等重要且難得的航空知識場域，除認識國內外航線的管理及運行，了解空軍飛行故事，本次更與統一超商攜手合作「飛機科學體驗營」，現場指導小朋友們由DIY學習中認識飛行知識原理，並進行試飛體驗，啟發兒童對未來飛行的想像。最後，研習營尾聲特別安排成果發表會結訓典禮，讓小朋友們發揮創意將自己的課程經驗分享給大家，讓小志工擁有美好的回憶。

想知道台北航空城市還有什麼不一樣的面貌嗎？就讓有趣又好玩的小志工研習營帶領你探索台北吧，活動報名與簡章下載網址，更多活動訊息請上台北探索館官網或於上班時間洽活動專線02-27252555黃先麗小姐。

小志工營將透過有趣的互動裝置，以寓教於樂方式帶小朋友認識台北城市的航空發展。圖／...
小志工營將透過有趣的互動裝置，以寓教於樂方式帶小朋友認識台北城市的航空發展。圖／北市觀傳局提供
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