全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



麵包店剉著等！超市龍頭全聯福利中心今（18）日表示，因應11月白木屋廠準備稼動，將再進一步斥資3億元跟進日本阪急麵包工廠添購新設備，並與其成立合資公司，資本額2.6億元，拚2020年做全台最大現烤烘焙通路的「麵包王」，待明年底全台千家全聯門市都上架全聯阪急麵包後，一年約可創造20億元業績。

市場都好奇全聯為什麼大動作推出阪急麵包，據了解，為打造全台最大現烤烘焙王國，全聯前後已投資約15億元，全聯營運長蔡篤昌今日率全聯經營團隊主管參訪日本最大冷凍麵糰阪急麵包高槻工廠時指出，希望現烤麵包能作為「帶路雞」，讓消費者黏著度高，來全店消費的頻率增加，也吸引更多來客，並提供消費者一次購足所有商品，而選擇與日本90年歷史的阪急麵包合作，是希望能夠在台灣競爭激烈的現烤烘焙市場做出差異化，讓國人也能品嚐到以日本高品質麵糰製作，卻僅只要百元日幣的平價美味麵包。

全聯副總賴淑子指出，全聯阪急麵包工廠也會沿用日本阪急麵包工廠自法國進口的旋轉攪拌機4台，以及比日本工廠更新一代的餡料麵包（AD LINE）、千層麵包（HM LINE）等全自動冷凍麵糰產線，還有冷凍庫、阪急洗烤盤機等，整體設備投資超過3億元。

蔡篤昌指出，截至今年9月底全台已有130家門市販售全聯阪急麵包，合資公司工廠啟動前，預計有135間門市販售現烤麵包，明年則將大規模啟動全聯阪急麵包的上架計畫，預計2020年底前全聯於全台的千店門市都會販售現烤烘焙的全聯阪急麵包。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，待11月白木屋廠稼動後，結合日本阪急麵包 90多年的麵包技術，即可透過台灣的工廠製作冷凍麵糰，後續配送到烤焙廠、代烤廠烘烤後再送至全聯的門市。