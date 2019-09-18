親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

全聯2020年拚現烤麵包王 全聯阪急麵包年衝20億營業額

2019-09-18 22:36經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

麵包店剉著等！超市龍頭全聯福利中心今（18）日表示，因應11月白木屋廠準備稼動，將再進一步斥資3億元跟進日本阪急麵包工廠添購新設備，並與其成立合資公司，資本額2.6億元，拚2020年做全台最大現烤烘焙通路的「麵包王」，待明年底全台千家全聯門市都上架全聯阪急麵包後，一年約可創造20億元業績。

市場都好奇全聯為什麼大動作推出阪急麵包，據了解，為打造全台最大現烤烘焙王國，全聯前後已投資約15億元，全聯營運長蔡篤昌今日率全聯經營團隊主管參訪日本最大冷凍麵糰阪急麵包高槻工廠時指出，希望現烤麵包能作為「帶路雞」，讓消費者黏著度高，來全店消費的頻率增加，也吸引更多來客，並提供消費者一次購足所有商品，而選擇與日本90年歷史的阪急麵包合作，是希望能夠在台灣競爭激烈的現烤烘焙市場做出差異化，讓國人也能品嚐到以日本高品質麵糰製作，卻僅只要百元日幣的平價美味麵包。

全聯副總賴淑子指出，全聯阪急麵包工廠也會沿用日本阪急麵包工廠自法國進口的旋轉攪拌機4台，以及比日本工廠更新一代的餡料麵包（AD LINE）、千層麵包（HM LINE）等全自動冷凍麵糰產線，還有冷凍庫、阪急洗烤盤機等，整體設備投資超過3億元。

蔡篤昌指出，截至今年9月底全台已有130家門市販售全聯阪急麵包，合資公司工廠啟動前，預計有135間門市販售現烤麵包，明年則將大規模啟動全聯阪急麵包的上架計畫，預計2020年底前全聯於全台的千店門市都會販售現烤烘焙的全聯阪急麵包。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，待11月白木屋廠稼動後，結合日本阪急麵包 90多年的麵包技術，即可透過台灣的工廠製作冷凍麵糰，後續配送到烤焙廠、代烤廠烘烤後再送至全聯的門市。

蔡篤昌指出，未來阪急麵包品項將持續增加，預計日本六至七成的麵包品項都會引進，未來全聯阪急麵包廠一天產能約為25萬粒冷凍麵糰，而冷凍麵糰關鍵原料在於「小麥粉」及「油脂」，全聯使用與日本阪急麵包相同原料，堅持維持與日本相同口感，但其他副材料則是使用台灣在地食材，如使用老鷹紅豆做成內餡的紅豆麵包，且等工廠穩定後，不排除未來還會販售較為高價的手工麵包。

全聯與日本90年歷史的阪急麵包合作，希望能夠在台灣競爭激烈的現烤烘焙市場做出差異...
全聯與日本90年歷史的阪急麵包合作，希望能夠在台灣競爭激烈的現烤烘焙市場做出差異化，讓國人也能品嚐到以日本高品質麵糰製作，卻僅只要百元日幣的平價美味麵包。 記者葉卉軒／攝影
分享
全聯阪急麵包工廠比照日本阪急麵包工廠自法國進口的旋轉攪拌機4台，以及比日本工廠更...
全聯阪急麵包工廠比照日本阪急麵包工廠自法國進口的旋轉攪拌機4台，以及比日本工廠更新一代的餡料麵包（AD LINE）、千層麵包（HM LINE）等全自動冷凍麵糰產線，還有冷凍庫、阪急洗烤盤機等，整體設備投資超過3億元。 記者葉卉軒／攝影
分享
全聯福利中心高層副總賴淑子（左一）、營運長蔡篤昌（左二）親自造訪日本阪急麵包廠，...
全聯福利中心高層副總賴淑子（左一）、營運長蔡篤昌（左二）親自造訪日本阪急麵包廠，與阪急麵包株式會社長高井累（中）、全聯阪急麵包股份有限公司總經理三川學（右二）、全聯阪急麵包股份有限公司副總經理李昱駪洽談合作事宜。 記者葉卉軒／攝影
分享

全聯

相關新聞

長榮工會控資方 跨黨派立委聲援

2019-09-18 21:42

金曲GMA策略聯盟 音樂交流足跡遍布全球

2019-09-18 19:26

《返校》導演徐漢強還原白色恐怖 「不能刻意忘記傷口 它才能好起來」

2019-09-18 16:02

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 15:48

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:59

蝦皮再推免成交手續費優惠 目標吸3萬新賣家

2019-09-18 13:32

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:25

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

FDA二十年來首例！藥華藥ET新藥獲准三期臨床試驗

2019-09-18 11:46

桃空職工控追殺罷工組員、缺員嚴重 長榮回應了

2019-09-18 11:23

桃空職工控打壓罷工組員 長榮航：不實指控

2019-09-18 11:20

影／長榮罷工後傳遭打壓？工會請政府處理

2019-09-18 10:55

吸引年輕旅客 日本千葉縣招募台灣青年觀光大使

2019-09-18 10:40

群曜醫電磁控上消化道內視鏡 今上市

2019-09-18 10:16

儒鴻新南向 投資印尼52億

2019-09-18 00:22

成衣雙雄 產能大遷徙

2019-09-17 23:35

尹衍樑 獲俄科學院榮譽博士

2019-09-17 23:34

鼎泰豐擴張 開最大旗艦店

2019-09-17 23:20

鼎泰豐董座埋單 帶員工遊峇里島

2019-09-17 23:20

鼎泰豐旗艦店月租估150萬 將帶旺商圈

2019-09-17 23:20

策略經營／百年家電品牌…以人為本 打造美好生活體驗

2019-09-17 23:02

上班卒子照子放亮／豬隊友vs.神隊友

2019-09-17 23:01

失智照護／重視失智患者醫療自主

2019-09-17 23:01

管理前哨站／商機跟著消費行為走

2019-09-17 23:01

憲生說法／釐清動機

2019-09-17 23:01

鼎泰豐全球最大旗艦店！四層樓逾400坪 將落腳台灣

2019-09-17 19:37

輕型機車減貨物稅 蘇貞昌：廠商盈利也要減

2019-09-08 13:18

中美貿戰延燒 7工具機業者放無薪假

2019-07-15 00:31

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

資產遭法院查封 華映宣布聲請破產

2019-09-18 20:07

新系統之亂…南山人壽遭重罰3000萬 董座停職2年

2019-09-18 00:07

華映高層盤算？黃國昌：由政府創紀錄墊償逾12億元

2019-09-18 11:15

還想存人民幣？央行告訴你這五家銀行利率最高

2019-09-18 11:30

聯發科攻5G 外資釋疑

2019-09-18 00:18

星宇航空全系列制服 10月2日正式發表

2019-09-18 12:28

頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10

南山人壽今年已吃七罰單 內稽內控待強化

2019-09-18 00:10

跌破眼鏡！ 8月人民幣存款逆勢增

2019-09-17 23:50

經濟解析／楊應超：只要郭台銘在 就敢投資鴻海

2019-09-18 14:52

南山人壽系統大亂金管會開鍘 顧立雄：希望杜英宗回來能更尊重專業

2019-09-18 18:35

鼎泰豐擴張 開最大旗艦店

2019-09-17 23:20

Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02

桃空職工控追殺罷工組員、缺員嚴重 長榮回應了

2019-09-18 11:23

新系統之亂 南山重罰3,000萬

2019-09-17 23:26

宏碁、華碩高層改組 成績單亮眼

2019-09-18 00:15

王雪紅交棒 梅特接手宏達電執行長

2019-09-18 00:12

搶便宜 四大企業發債180億

2019-09-17 23:27

長榮航：桃空職工試圖以政治力影響裁決 深表遺憾

2019-09-18 11:57

一銀 拿下加國43億聯貸案

2019-09-17 23:36

華映資產不足償債 向法院聲請破產

2019-09-18 21:22

蘋果主導 鴻海加碼印度

2019-09-17 23:37

設定發票獎金自動匯入帳戶 本期系統自動幫省800元稅金

2019-09-18 18:46

央行首次開罰 台企銀違反央行豪宅禁令罰100萬元

2019-09-18 21:56

儒鴻新南向 投資印尼52億

2019-09-18 00:22

王雪紅閃辭宏達電執行長！新舵手有辦法拯救股價嗎？

2019-09-18 15:40

成衣雙雄 產能大遷徙

2019-09-17 23:35

富士康出貨了…iPhone 11運往全球

2019-09-17 23:34

宏達電換血 聘洋將任CEO

2019-09-18 00:24

人民幣定存利率 失守3%大關

2019-09-17 23:23

陽台加蓋 房屋稅恐增加

2019-09-17 23:42

郭台銘不選了…鴻海集團市值蒸發近900億

2019-09-18 00:26

電價連三凍！下半年電價維持每度2.62元

2019-09-18 17:13

夏月電價 不提前實施了

2019-09-17 23:35

寶佳加碼華票 要當最大股東

2019-09-17 23:26

公銀放款中小企 金額大增

2019-09-17 23:29

鼎泰豐董座埋單 帶員工遊峇里島

2019-09-17 23:20

壽險初年保費 轉為負成長

2019-09-17 23:30

央行出手 台幣終止連八升

2019-09-17 23:31

鴻海S次集團：將和台灣IC產業充分合作

2019-09-18 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top