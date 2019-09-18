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燦坤響應世界清潔日 推薦三大清潔利器最低三折起

2019-09-18 21:29經濟日報 記者張義宮╱即時報導

一年一度的世界環境清潔日(Clean Up the World Weekend)將至，活動希望藉由共同清掃，喚起大家對環境保護的重視。燦坤3C響應世界環境清潔日活動，邀請消費者一同由環境清潔，包含無形的空氣清潔及看得見的地面髒汙為地球盡心力。

燦坤18日至30日響應「世界清潔日」優惠，推薦三大清潔利器最低三折起。包含空氣清潔系列推出購買LG全系列吸塵器 / 清淨機，單筆消費滿額享好禮；除濕系列推薦購買Panasonic除濕機滿5,000元送好禮三選一；地面清潔系列則推出購買Dyson指定無線吸塵器並登入官網即贈床墊吸頭。

燦坤3C行銷策略部副總經理蔡依玲表示，致力於提供消費者最優質、多元的清掃類產品，依據近期市調顯示，燦坤在吸塵器類別的市佔率大幅成長，無論是日前引進的石頭掃地機器人第二代S6，或是此次獨家首賣的LG及Dyson兩款新品空氣清淨機，來燦坤就可搶先體驗環境掃除的最新商品，邀請大家與燦坤一同響應9.18世界清潔日，享受精選優惠的同時也為環境盡一分心力。

環保局指出，每年9月開始因為風向和氣候因素，即將進入空氣擴散不佳的「空汙季」。燦坤獨家首賣LG PuriCare 360度空氣清淨機，可過濾多種空氣中的懸浮微粒，更可透過手機遠端監控，一手掌控開關強弱並隨時監看空氣品質。

Dyson於即日起也獨家在燦坤3C上市Dyson Pure Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機HP06，具備清淨機、涼風扇及暖風扇三機一體，含高效分解甲醛科技並可淨化有害超細微粒！即日起至9月30日止可享預購驚喜價。

此外，燦坤推薦以除濕機及各式風扇維持空氣的循環與清潔，Panasonic 6L除濕機 F-Y12EM，原價6,690元，清淨價5,580元，購買Panasonic除濕機滿5,000元，再贈行李電子秤、運動毛巾、馬克杯2入組好禮三選一。

燦坤除濕機Dyson

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