TCL對瑞智壓縮機採購 明年上看500萬台

2019-09-18 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



中國前五大空調品牌的TCL空調事業部總經理陳紹林指出，今年TCL空調出貨量可達1,100萬台，年增一成，對瑞智精密（4532）的壓縮機採購為300萬台，是投資及戰略夥伴，明年採購將上看達500萬台，主要向瑞智惠州廠下單。

空調是大陸家電品牌TCL的第二大營收來源，僅次於電視部門。陳紹林今（18）日出席瑞智觀音廠自動化壓縮機生產線啟動儀式。他表示，TCL投資瑞智的惠州廠，雙方是投資及戰略夥伴關係，因應明年的空調需求，TCL規劃向瑞智的壓縮機採購規模提高至500萬台，比今年增加200萬台。

陳紹林強調，TCL近年來在空調快速成長的關鍵為，品牌是企業的發展核心、產品力是產品的根本、優化客戶及產銷結構是發展方向，並在質量、成本效益不斷改善，才能在競爭激烈的大陸空調產業開創一片天。現今銷售大陸及國際市場各佔一半，行銷海外的國家多達160幾國。

瑞智在大陸有惠州、青島及九江廠三個主要壓縮機工廠，其中惠州是跟TCL合資成立。瑞智是專業的壓縮機大廠，供應TCL也成為該公司壓縮機主要來源之一。

這次在瑞智30周年慶系列活動中，將展示出顛覆性創新產品的研發成果，包括，採用瑞智全新微型輕量化變頻壓縮機，研發出重量僅3.7Kg的智能迷你可攜式空調，也可作為多用途迷你除濕機使用，同時也可搭配成為寵物智能空調窩Petcool。