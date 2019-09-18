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瑞智陳盛沺：觀音廠自動化壓縮機生產線年產能200萬台

2019-09-18 21:08經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球第四大壓縮機廠瑞智精密（4532）董事長陳盛沺表示，18日正式啟動觀音廠自動化壓縮機生產線，年產能可達200萬台，以供應美國大金Goodman的小型中央空調用壓縮機為主，目標明年進入滿載，一年將可創造超過1億美元(約新台幣31億元)的業績效益。

陳盛沺說：「對應美中貿易戰、工業4.0時代來臨，觀音廠五年內將擴充產能達400萬台，將再新增一條生產線，產能增加一倍。為達到自主化的機能，將結合台灣壓縮機供應鏈，瑞智規劃投入前段的幫泵產線，投資金額將達新台幣10億元，並能生產其他高附加價值的產品。」

陳盛沺強調，瑞智超小型的壓縮機，只有可樂罐大小，可用於寵物空調、嬰兒車用空調，應用商機很大，也會結合母公司聲寶的行銷、品牌資源，發揮集團最大綜效。寵物空調預計年底推出。

瑞智30周年慶記者會由陳盛沺、執行長兼總經理馮明法、執行董事陳世昌及財務長柯志成四人主持。陳盛沺說：「去年11月在觀音廠第一條產線投資約2.3億元，主要用於自動化產線的設備，土地及廠房為既有資源，現今部分零組件仍需從大陸引進，目標在台灣重現完整的壓縮機生產線，必須持續投入其他零組件相關設備。」

馮明法表示，觀音廠自動化產線可以節省人力達三成，每日生產量可達8,000台，必須有二班制生產，現今由一班制開始，預計明年可達滿載規模。目前美國市場的壓縮機必須課徵關稅25%，由台灣出口具有避開關稅障礙，以供應大金Goodman這家客戶為主，未來還會擴及供應其他客戶及台灣的空調業者。

瑞智觀音廠舉行落成啟用儀式，首度開放100多位的客戶到參觀，包括Goodman、海爾、TCL、海信等知名大廠。陳盛沺指出，觀音廠的產線大量採用自動化設備，將作為未來大陸的惠州廠、青島廠及九江廠的示範線，因應大陸工資高漲、生產成本提高及招工不易的趨勢。

瑞智成立於1989年，全球市占率約10%，2018年銷售突破1,900萬台、營收達台幣225億元。本次30週年慶活動中，19日於台北圓山大飯店由瑞智集團主辦，成功大學協辦的「蛻變˙堅持、觸動未來」技術研討會。晚上並舉行瑞智30周年感恩答謝晚宴，邀請全球買主、供應鏈、銀行等海內外客戶約400人齊聚。

瑞智30周年慶記者會由該公司執行董事陳世昌(左起)、執行長兼總經理馮明法、董事長...
瑞智30周年慶記者會由該公司執行董事陳世昌(左起)、執行長兼總經理馮明法、董事長陳盛沺、財務長柯志成主持。記者張義宮／攝影
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對應美中貿易戰、工業4.0時代來臨，瑞智觀音廠五年內將擴充產能達400萬台，將再...
對應美中貿易戰、工業4.0時代來臨，瑞智觀音廠五年內將擴充產能達400萬台，將再新增一條生產線，產能增加一倍。記者張義宮／攝影
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瑞智30周年慶在觀音廠的自動化產線首度公開，可以節省人力達三成。記者張義宮／攝影
瑞智30周年慶在觀音廠的自動化產線首度公開，可以節省人力達三成。記者張義宮／攝影
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瑞智精密陳盛沺

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