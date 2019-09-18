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長榮工會控資方 跨黨派立委聲援

2019-09-18 21:42台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

長榮罷工雖已落幕，但工會控訴依然被壓迫。（photo by 施凱文/台灣醒報）
長榮罷工雖已落幕，但工會控訴依然被壓迫。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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長榮工會恐進行第二波抗爭，長榮航空遭控迫害勞工的方式日漸加劇。讓3大黨立委罕見同台，包括民進黨鍾孔炤、國民黨許毓仁、時代力量徐永明出面聲援工會，並建議以航權限縮長榮的氣燄。工會表示，遭公司高額求償，組員投訴不公平的人力配置，工作時變得更疲乏緊張，指責長榮航空不顧組員及民眾的飛行安全。

勞方提出質疑

18日，長榮工會同3位立委召開記者會表示：「長榮工會12名幹部遭公司追殺，求償每位幹部金額達每天700萬。」提出6點控訴向大眾發聲，包括航班缺員、對長榮工會司法追殺、取消罷工員工福利、扣薪又扣假及限縮言論自由等。

工會指出，公司在面對約束時提出自己身為民營公司，不該受政府影響，但在給予組員工作待遇時，則搬出政府法律，表示規定符合最低標準。工會及立委希望政府介入勞工權益被資方迫害之事，3名跨黨派立委更表示，此事件是不分黨派皆重視的議題，勞權若受迫害，也會影響民眾權益及增加飛安疑慮。

資方擴大施壓

長榮工會表示據調查8月及9月共有164航班人力配置明顯與未罷工前不同，收到組員在飛機上疲於奔命的情況，工會幹部更面臨刑事、民事訴訟接踵而至。組員承受缺員航班的職責增加，禁談工會更是迫害言論自由。

鍾孔炤立委直言，長榮航空不適應工會的誕生，便以打壓為手段因應，但罷工是憲法保障人民的權利。徐永明立委表示，建議交通部定期檢討航權，以航權約束航空公司，進而改善勞權以降低民眾搭飛機時的飛安疑慮。許毓仁立委則質疑勞動部，是否知道長榮工會遭求償？直呼：「政府不能以看戲心態面對，只一直說罷工是合法的。」

交通部面對質疑回應，若涉及飛安將會介入，勞動部則重申罷工合法的立場。長榮工會表示信任公司後簽署團協，得到的待遇卻沒好轉還更差，若持續面對迫害將採取靜坐抗議。

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長榮罷工飛安

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