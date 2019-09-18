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餘屋多 建照量創11年新高 房價難有上漲空間

2019-09-18 20:08聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

買方市場來了，永慶房屋今天發佈今年第四季房產趨勢前瞻報告，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，從使用執照及建築執照申請量來看，全台餘屋多且未來供給量將大為提高，預計2021至2022年新增供給恐爆量，整體房價難有上漲空間，尤其是桃園、台中與台南。

葉凌棋表示，今年全球經濟面臨逆風，尤其是中美貿易戰愈演愈烈，甚至擴大為貨幣戰與科技戰，衝擊全球經濟成長，加上總統大選選戰干擾，部分民眾購屋態度轉趨保守觀望。

不過，房市在經歷三至四年的修正後，房價處於盤整期，讓自住首購、換屋甚至是置產族群等剛性需求出籠，民眾進場信心提升，加上低利環境持續，近期房市表現佳，今年一至七月全台交易量已達17.3萬棟，較去年同期成長6.7％，後續房市表現仍可期待。

葉凌棋表示，近年來房市回溫，使建商推案信心大增，今年一至七月全台使照創11年來的第三高，顯示目前大量餘屋，加上使照新增供給多，市場供過於求隱憂未除，預期今明兩年市場賣壓仍大，房價難有上漲空間。

以建照來觀察未來新增供給，葉凌棋指出，今年一至七月建照高達8.2萬戶，創11年來新高，推估今年全年建照量恐達14萬戶。以施工期兩年推算，預計2021至2022年新增供給恐爆量。

不過，葉凌棋表示，整體的低利環境、少子化與高齡化，民眾有保值、置產及收租的需求，特別是又不能買儲蓄險，民眾需要能打敗定存的投資工具，長期會增加房市需求。

房市房價

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