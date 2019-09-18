信義房屋購入沙巴環灘島土地 跨足觀光旅遊業

2019-09-18 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



信義房屋今(18)日宣布，以新台幣9.8億元購入馬來西亞沙巴環灘島60多萬坪土地，將跨入觀光旅遊產業。

聯合國世界旅遊組織數據顯示，2018年全球國際旅遊到訪人數（過夜遊客）同比增長近6%至14億人次，預計到2030年，全球遊客總數將達到18億，看好旅遊市場成長及馬來西亞沙巴旅遊潛力，信義企業集團決定從環灘島開始跨足觀光旅遊業。

網友稱馬來西亞沙巴環灘島為「沙巴絕美浪漫必去島嶼之一」、「亞庇最美私人離島」、「馬來西亞沙巴CP值超高的海島」等，總大小約120多萬坪，位於沙巴首都亞庇西北方56公里外海，信義房屋此次購入該島土地約一半面積。

信義房屋表示，會選擇環灘島，主要是看好可及性優以及未來性佳。相較多數離島，環灘島離機場及亞庇市所需時間較短，搭乘快艇約1~1.5小時，且位於沙巴西側，海上航道安全性較高，另外因為低度開發，自然環境狀況相當好。

再從各項數據來看，近年赴沙巴旅遊的遊客逐年成長，2018年約388萬人次，近十年複合成長率約5.4%，優於馬來西亞平均值。沙巴觀光資源豐沛，住房需求穩定，遊客進出沙巴主要透過亞庇國際機場，亞庇的樞紐地位不可取代，周邊海島具沙灘及珊瑚礁天然景觀，水質佳、海洋生態豐富，是具知名度的旅遊、潛水景點與海釣場域，氣候高低溫介於20度~30度，氣候穩定全年適宜旅遊，地區旅遊配套完整，高端及中高端度假村多數位於沙巴本島，少數位於亞庇週邊海島上，度假村近年房價穩定成長，市場需求旺盛。

信義房屋表示，購入環灘島土地後，未來房仲本業、開發事業、觀光旅遊業將成為信義企業集團三大事業發展動能。