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金曲GMA策略聯盟 音樂交流足跡遍布全球

2019-09-18 19:26經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

文化部影視及流行音樂產業局主辦、台視承辦之GMA2019金曲國際音樂節，為擴增國內流行音樂國際市場版圖，今年擴大與國際音樂節策略聯盟計畫，由往年3個增至6個海外音樂節，以互相邀約藝人演出、參展、宣傳等型式，達到音樂與文化雙向交流的目標，截至今年9月止已有LEO37+SOSS樂團代表GMA首赴蒙古Playtime Festival音樂節表演及FLUX電子搖滾樂團赴瑞典Live at Heart音樂節完成交流演出。

今年7月初舉辦的蒙古Playtime Festival，於蒙古首都烏蘭巴托近郊舉辦，匯集蒙古國內搖滾和非主流樂隊，本次代表GMA受邀演出的LEO37+SOSS樂團，是台灣、加拿大和巴西等多國團員組成，在音樂節的最後一天頂著國際大牌的聲勢重磅登場，表演七首歌曲。

每年9月瑞典Live at Heart音樂節在厄勒布魯市辦理，是北歐最大的音樂節活動之一，展演期間有許多音樂策展人特地前來觀賞表演、挑選藝人，並有超過20個以上的表演場館，及300多場次的音樂演出

；今年由FLUX樂團代表GMA交流演出，並接受西班牙媒體3N Introducing報導，將台灣音樂再帶到歐洲。FLUX樂團分享，參加瑞典Live at Heart感覺很像在打RPG遊戲，一個一個地方去解鎖演出，團員也天馬行空討論，或許台灣也可以找個區域舉辦音樂節活動，讓觀光客有機會真正認識台灣的各種文化。

文化部以金曲國際音樂節為平台，每年藉由此平台與國際各大音樂節進行交流，除了讓國內民眾感受其他國家歌手演出、曲風外，同時拓展台灣流行音樂在國際上的聲量，預計今年10月將分別選薦呂薔前往日本國際音樂市場展(日本TIMM)，及獲得第30屆金曲最佳新人獎的ØZI前往韓國MU:COM進行交流演出，後續還有泰國大山音樂節(BMMF)及馬來西亞城市巨響音樂節等參演計畫。

FLUX樂團瑞典合照(左起吉他手李政德、主唱黃勤鐘、吉他手梁恩智)。金曲國際音樂...
FLUX樂團瑞典合照(左起吉他手李政德、主唱黃勤鐘、吉他手梁恩智)。金曲國際音樂節／提供
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蒙古瑞典文化部

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