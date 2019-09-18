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懷特新藥 預計今年10月申請健保給付

2019-09-18 18:10經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

美吾華集團旗下懷特生技(4108)研發成功的懷特血寶凍晶注射劑，獲得我國TFDA成立後，第一個新藥處方藥證的藥品；懷特生技總經理鄭建新表示，懷特今年更完成大規模第四期臨床試驗，充分驗證其安全性與療效，並已獲衛福部核備，成果同時發表於多個國際知名醫學大會與醫學期刊，預計今年10月申請健保給付。

鄭建新表示，中國醫藥產業總值已超越人民幣 3.2兆元，加上政策上大力鼓勵創新藥品及中藥國際化、科技化，相當符合懷特生技創立以來堅持的產品定位，因此對中國大陸的展業授權腳步將更加快。

此外，鄭建新也以韓國為例，懷特血寶凍晶注射劑雖尚未在韓國上市，但已透過專案進口方式，滿足當地病人需求，更獲得良好的反饋，進而吸引當地廠商前來洽談授權與經銷事宜；另外，近期尚包括澳洲、北美、東南亞，均有多家藥廠洽談經銷代理權，產品授權將是懷特生技近幾年的業務重點，以及主要營收來源之一。

懷特血寶凍晶注射劑今年再完成大規模第四期臨床試驗，並將相關數據整理成9篇論文，已投稿發表於國際知名期刊，以及國內外醫學研討會。

懷特生技另一新藥「懷特痛寶」，現正跟TFDA申請藥證，臨床試驗報告已獲核備，預計明年Q1可完成新藥查驗登記與上市。

鄭建新強調，展望未來，懷特持續整合藥材原料、生產製程、臨床法規、上市銷售等植物新藥「一條龍」的研發經驗與核心能力，積極尋求國內外策略夥伴，開發未被滿足的醫療需求（Unmet Medical Needs）之創新藥品與保健食品，朝亞洲植物新藥領頭羊大廠目標邁進。

懷特生技身為研發型新藥公司，歷年都投入大筆資金進行研發，以創造公司價值，相較去年，今年虧損已逐漸減少，未來透過旗下產品通過藥證申請，以及國外展業授權，將能逐漸挹注營收。

生技營收

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