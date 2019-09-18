Gogoro得標！半年內於新北設113處電池交換站

2019-09-18 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



Gogoro 宣布要以共享電動機車服務「GoShare」搶市場。圖／GoShare提供 分享 facebook 新北市交通局公開標租在轄內停車場設置電動機車電池交換站，由Gogoro得標，預計設置113處電池交換站及11處電動機車租賃站，並在六個月內完成，推動全綠能運輸並提升停車場友善服務。

根據交通部統計，自2015年至2018年電動車輛新增掛牌數平均年增近一倍，今年1至6月則達5.8萬輛、年增92.2%，其中絕大多數為電動機車，共5.7萬輛、占97.8％。

新北市交通局長鍾鳴時表示，隨著電動機車市占率逐年增加，並為響應環保政策、推動新北市綠色運輸，交通局針對轄屬停車場以公開標租方式，徵求廠商設置電動機車電池交換站，除了方便車主，也提升新北市停車場多元友善的服務。

新北市交通局說明，該標租案16日決標，由Gogoro Network（英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司）得標，Gogoro Network預計在六個月內設置完成113處電池交換站。

另外，為推動東北角觀光，也將於淡水老街、白沙灣遊客中心等觀光旅遊熱門景點設置11處電動機車租賃站，公私合力發展青春山海線的觀光，同時推廣綠能運具。

新北市交通局停車管理科長吳政諺表示，Gogoro Network在停車場設置電動機車電池交換站，停車場並提供車主進場未滿30分鐘免費的優惠措施，免除車主為了更換電池而違規停車的困擾。