紡織科技研發成果展登場 聚焦數位轉型、循環經濟

2019-09-18 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



紡織產業綜合研究所今（18）日上午舉辦2019年紡織科技國際論壇暨研發成果展，（TIFE），現場除了展示智慧型、機能性及永續性等三大類紡織品以及智慧製造，並針對機能性紡織品、數位轉型、循環經濟與智慧型紡織品等議題進行探討。

紡織綜合所發言人邱勝福表示，此次在智慧型紡織品展示的「布標籤」，是將高頻近距離無線通訊（NFC）晶片嵌入於布料，讓布料能具有與悠遊卡一樣功能的電子票證且未來亦可應於行動支付等，另外，「彈性LED顯屏」，使用多層軟性精密塗佈技術在彈性布料表面完成電子封裝與導電迴路佈局，可應用於安全警示、穿戴式互動娛樂及智慧科技尚等領域。

另外，展出的「智慧互動服飾」，穿上該服飾可彈奏鋼琴及拉小提琴等，「智慧復健輔助服飾」則是針對肩夾擠症候群所開發的智慧復健輔具，利用高彈性織帶提供肩骨固定與支撐並內嵌多通道肌電圖的織物電極與彈性導電迴路等技術，可透過數值運算進行肌肉收縮程度與時序的客觀評估，做為物理治療師設定處方與病人在宅復健的參考依據。

在機能性紡織品方面，展示細度在0.5丹尼以下的高緻密度「超細長纖維不織布」，透過織造技術，使不織布可徹底阻絶過敏原，並擴展應用於家飾、寢飾、床具等產品，提高不織布的價值。

另外。環保為全球重視議題，會場外也展示永續性紡織品，包括無氟撥水聚酯紗線，可應用於衣物的貼身裡層與具易回收的低熔點熱熔聚酯纖維，可應用於鞋子及防風保暖服飾等產品。