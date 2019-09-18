桃空職工控打壓罷工組員 長榮航：不實指控

2019-09-18 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮勞資雙方7月6日簽定團體協約，史上最長罷工落幕。桃園市空服員職業工會上午召開記者會，控長榮追殺、打壓罷工組員，空服員士氣低迷，8月和9月都出現超過80趟缺員狀況，希望交通部和勞動部可以介入處理。交通部航政司說，缺員問題會請民航局進行了解，加強監督。長榮表示是不實指控，派遣符合規範絕不會影響飛安。勞動部說，會主要協調進行第五次協商。

桃空職工上午10時偕同立委徐永明、許毓仁、鍾孔炤、陳宜民召開記者會，列舉出長榮追殺、打壓罷工空服員的行為，包含對工會司法追殺，向工會理事長、長榮空服員幹部、會務人員共十二人，提告非法罷工應負民事賠償責任，並向其求償一天1700萬高額賠償金；以及取消罷工組員員工機票，即使與長榮四度協商，長榮仍堅持長達三年的差別待遇方案，甚至要工會承諾修訂勞基法84-1條審查標準，讓超時航班合法化才願意提出更好方案，形同逼空服員只能在被打壓和過勞中做選擇；取消全勤獎勵方案，讓原先組員享有申請差假不超過三天即有自選航班服勤的資格被取消；扣薪又扣假，未給予20天薪資，還額外將參與罷工空服員的全年度休假日再扣六天；要求組員不得在工作中討論特定團體（如工會），形同限縮言論自由。

桃空職工說，罷工結束至今二個多月，長榮航對罷工成員的打壓一件接著一件，空服部門人心惶惶、士氣低迷，更出現嚴重的缺員問題。工會長期以來即主張長榮航空改善過勞，但長榮航截至今年9月為止，不僅仍然有超過60起航班違法超時工作，自7月開始，各航班普遍缺一名客艙組員，部分航班未將缺員補齊即放飛，甚至還發生過個別航班出現缺兩至五名空服員的狀況，機上未配置足額的空服員，已讓空服員過勞的狀況更形嚴重，甚至有犧牲旅客飛行安全之虞。

桃空職工秘書長鄭雅菱說，據會員回報資料做統計，8月就出現81次缺員，9月截至目前也已有84次缺員，「這些都是低估」，反映出長榮對會員的打壓，已經嚴重影響士氣和內部向心力，許多會員都依法行使特休，不想和長榮共體時艱。

桃空職工表示，對於上述的打壓，一希望交通部站在守護飛安，保障國人安全的立場，嚴正要求長榮航空停止打壓作為，立刻改善超時與缺員，同時將違反勞動法令納入航權、航線分配之考量，二也希望勞動部應表態支持罷工人權、譴責長榮航空打壓罷工空服員，因為家航空若堅持打壓勞權，違反勞動法令，損害的將不只是員工之勞動人權，更將影響旅客的飛行安全。

另外，桃空職工將於26日下午4時到隔天下午4時，在勞動部前接力靜坐，要求政府出面，同時也發起拍照串連活動，請組員拍下自己的手，寫上FAIR，上傳到社群網站上，並附上簡短文字說明組員被秋後算帳的處境，再打上#fightforfair、#長榮一國兩制打壓罷工組員，以示抗議。

對此，交通部航政司長葉協隆說，今天工會召開記者會，反映出長榮在管理上的相關問題。針對飛安，民航局是民航事業監理機關，交通部是主管機關，交通部則無旁貸，確保飛安的態度可以放心。過去長榮在飛安上有不錯成績，但那是過去，至於缺員，在民航法上有明確規範，若有涉及飛安會依法監督，經營管理上若有不適當地方是可以去查核並限期改善，會請民航局進行了解，加強監督。

至於航權，葉協隆說，飛安跟航權分配連結中，航權規定已經有把飛安納進來，針對違反勞動法令希望在航權分配上有所反應，初步看法就是會和勞動部這邊進一部探討，因為要遵循法律很多，不是只有民航法，各個法規跟法令有其制定的初衷，若違反勞動法令都有明確罰則規定，初步建議從法理上來講，違反勞動法令的部分會再跟勞動部進一步研議。

勞動部勞資關係司司長王厚偉說，有關於秋後算帳，這次長榮罷工其中，包含勞動部長許銘春都有對外表達，這是合法的罷工，團體協約簽的時候也是代表公司尊重工會合法罷工行為，工會法也有明確規範工會跟會員進行合法爭議行為，資方不得解調等任何對工會會員不利的行為，呼籲長榮不應該也不可以對會員做不當秋後算帳，這樣無助於勞資關係恢復，還會影響公司形象，希望長榮好好彌補跟修復跟工會勞動關係，有感受到工會善意。

至於工會很在意的0508公告，王厚偉說，這個已經進到勞動部裁決委員會，按照期程這月底會有結果，這部分長榮也有很大的善意，是採取漸進式恢復，不過他也說，如果用機票差別對待也不是當初長榮一直喊出的一視同仁，違反禁止搭便車的態度，希望再次協商的時候長榮拿出最大善意，勞動部願意主動出面，促成第五次協商，把機票當成勞資關係修復的里程碑，真正邁向勞資關係和諧的方向。

對此，長榮說，工會今天再次以不實指控，抹黑長榮航空打壓勞權，不顧飛安，並找立法委員聯合召開記者會，試圖利用政治力影響目前正在進行的司法及勞裁案件，長榮航空對此深表遺憾。