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吸引年輕旅客 日本千葉縣招募台灣青年觀光大使

2019-09-18 10:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

日本千葉縣觀光大使招募活動正式登場，這項由日本千葉縣政府主辦的活動，針對台灣19~25歲青年大軍招手，只要是有創意、有活力、樂於展現自我的年輕人，都有機會爭取參加千葉縣五天四夜旅遊體驗行程，報名徵選至10月11日截止收件，想要免費遊日本的青年們趕快把握機會。

觀光資源豐富的千葉縣與東京都為鄰，也是日本最大國際門戶成田機場的所在地，這裡除了家喻戶曉的東京迪士尼樂園之外，還有鴨川海洋世界、船橋安徒生公園等。多元的觀光特色，包括歷史古蹟、宗教文物和自然美景，其中新勝寺、香取神宮、國立日本歷史博物館，更是知性文青點名必訪的旅遊景點。

為了吸引更多台灣年輕旅客，千葉縣積極與台灣青年交流，每年都會透過「觀光大使」徵選活動，在台灣招募積極主動、有創意、有活力又樂於分享的年輕人成為千葉縣在台灣的觀光大使，除了免費參加五天四夜的旅遊體驗行程之外，還有機會出席千葉縣在台灣的各項推廣活動，招待的內容包含台灣－日本來回機票、五天四夜的交通及食宿、行程中的各項景點門票及旅遊體驗項目。

今年千葉縣觀光大使免費旅遊體驗團，招募的對象是具有台灣國籍的19~25歲之間的年輕朋友，擁有Facebook、Instagram或部落格，具備基礎的日語對話能力者尤佳。

參加徵選者需拍攝一支2分鐘以內的中日文自我介紹及擔任觀光大使創意政見短片，可以運用現行的TikTok、YouTube或Facebook平台發表短片，並於徵選活動之官方網址上傳影片網址並填妥報名資料即完成報名手續。

主辦單位的評選分為二個階段，第一階段是資格審核，包含必要之個人報名資料及影片；第一階段將評選出10名入圍者參加面試，最後錄取四名觀光大使將安排於11月下旬前往千葉縣進行五天四夜的免費體驗遊桯。有關活動報名、評選內容、入選者之權利義務可詳閱活動官網

觀光資源豐富的千葉縣與東京都為鄰，也是日本最大國際門戶成田機場的所在地，這裡有歷...
觀光資源豐富的千葉縣與東京都為鄰，也是日本最大國際門戶成田機場的所在地，這裡有歷史古蹟、宗教文物和自然美景，桃子電鐵時速僅20公里，比腳踏車速度還要慢。　圖／日本千葉縣政府提供
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日本千葉縣觀光大使招募活動正式登場，這項由日本千葉縣政府主辦的活動，針對台灣19...
日本千葉縣觀光大使招募活動正式登場，這項由日本千葉縣政府主辦的活動，針對台灣19-25歲青年大軍招手，千葉城本身就是一個千葉市立鄉土博物館。　圖／日本千葉縣政府提供
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