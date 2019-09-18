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中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

群曜醫電磁控上消化道內視鏡 今上市

2019-09-18 10:16經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

光群雷集團（2461）旗下群曜醫電，今（18）日舉行研發成果上市記者會，宣布將在六都建置膠囊內視鏡健檢中心，已完成私立中山醫院的建置，除提供專業醫療服務之外，更要協助國人戒除傳統檢查的排斥與恐懼感。

經濟部次長林全能出席致詞，稱許美國紐約州立大學電機博士出身的郭維武董事長，參與經濟部科專計畫作為產品研究的基礎，率領團隊研發製造創新醫材，過程如同16年磨一劍。

苗栗縣鍾東錦議長、鄧桂菊副縣長代表徐耀昌縣長一同到場祝賀，以郭董事長身為苗栗子弟備感榮耀。

中科院杲中興院長針對轉型軍民通用的生醫技術，鎖定膠囊內視鏡系統，X光，超音波等多項前瞻而且技術深度深的高階裝置作為群曜醫電研發的前鋒，亦表感佩。

台大醫學院許金川教授、台灣消化系醫學會吳明賢理事長、台灣消化系內視鏡學會侯明志理事長、中山醫院謝士明院長、曾文波主任、宏恩醫院朱紀洪院長、吳文傑醫師等多位醫界代表、力挺生醫產業創新研發成果，足證獲得各界肯定。

群曜醫電成功研發「群曜」磁控上消化道內視鏡，已取得健保自費碼上市販售，目前市場反應已超乎預期，各大醫療院所刻正佈建中，部分醫院如中山、宏恩醫院，業已開始預約病患做檢查，國際級藥商亦積極爭取與群曜醫電合作，建構全球性醫療銷售體系通路。

會中，中山醫院吳文傑醫師以透明胃，模型實際操作群曜膠囊內視鏡，藉由現場模擬實際瞭解研發動機，以即時影像的方式呈現，受檢查民眾透過螢幕看到清晰檢查畫面，亦能夠與醫生進行雙向溝通，舒適便利又安全，且檢查範圍可涵蓋食道、胃、十二指腸等上消化道，突破傳統胃鏡檢查不足。

除了積極佈建台灣市場外，群曜醫電已進行中國醫療器械註冊程序，並與北京大學、吉林大學醫學部附屬醫院，進行臨床試驗合作簽約，計畫最快於2021年底於中國大陸核准上市。

光群雷暨群曜醫電董事長郭維武（右），與中山醫院醫師吳文傑，示範群曜膠囊內視鏡。記...
光群雷暨群曜醫電董事長郭維武（右），與中山醫院醫師吳文傑，示範群曜膠囊內視鏡。記者李珣瑛／攝影
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醫師經濟部

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