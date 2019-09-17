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儒鴻首度揮軍印尼 未來三年砸約52.7億元三階段擴廠

2019-09-17 21:09經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

成衣股王儒鴻（1476）今（17）日董事會通過，未來三年將投下1.7億美元（約新台幣52.7億元），分三階段在印尼設置織布及成衣一貫廠，全部完工後，成衣總產能將增加約兩成。

美中貿易戰引發越南投資熱，造成當地人力成本上漲，儒鴻董事長洪鎮海先前就預告，儒鴻下一步的擴產計畫不再考慮越南，公司近期密集派出考察團前往印尼、柬埔寨等地考察。今天董事會正式敲定新投資地點花落印尼。

儒鴻從今年10月起的未來三年，將分三階段在印尼啟動建廠計畫，包括兩個階段的成衣擴產，每階段各60條線；第三階段則為織布擴產，月產能為100萬公斤，全部計畫會在三年內完成。

儒鴻副總羅仁傑表示，此次印尼投資計畫主要是為了分散生產基地集中之風險，並擴大生產規模以滿足產能需求。建廠的廠區地點已大致確定，將待簽約後正式對外公告。儒鴻總共將投下52.7億元，但因為是分三年，換算每年投資金額約17.6億元，對儒鴻而言不算是太大負擔。資金來源將來自自有資金、以及辦理銀行融資。

儒鴻目前主要成衣生產基地包括越南、柬埔寨和賴索托，自有產能加上外包廠，每月成衣產能約1,000萬件，此次印尼廠擴產，預計增加每月成衣產能200萬件，換算總產能將增加約兩成。

儒鴻印尼

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