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日商看好高雄 投資逾60億建飯店今通過都審明年動工

2019-09-17 21:06聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高市府積極招商引資，日商大和房屋工業集團（汎陸建設實業）看好高雄未來的發展，今年3月才買下高雄市區精華土地，短短時間即委託建築師於7月完成建築設計，8月初將相關申請文件圖說提送高市府，今天通過都市設計委員會審議，接續將申請建照後，預計明年初動工。

都發局長林裕益表示，大和房屋工業總經理柳井秀行，曾於8月底率開發團隊來訪，表達對高雄未來的發展潛力，相當看好。

大和房屋工業集團對於高市府都市設計的審議效率，相當肯定，今天都市設計審議通過後，接續將申請建照，一定如期在明年動工興建，並在2023年完工營運，全案投資金額超過新台幣60億元，估計可創造300個就業機會。

都發局長林裕益說，為縮短投資流程，以利招商引資，今年已簡化都市設計審議流程，以及檢討容積移轉要點，審議時間減半。

都發局都市設計科長羅椉元說，以往都設審議案，從送件掛號，經召開幹事會、通過委員會審議的時間，約需3到4個月。今年起，簡化不必要流程，縮短審議時程，以大和房屋投資興建飯店案為例，於8月2日掛號受理案件之後，經8月下旬完成幹事會議，今天經高雄市都市設計委員會通過審議，時程約1個半月，大幅減少開發單位的時間成本。

大和集團建案基地，位在高雄市中山二路、林森四路交會口，處繁華商業中心，鄰近三多商圈、輕軌C8高雄展覽館站、捷運R8三多商圈站，距離小港國際機場只有5個捷運站距離、左營高鐵只需8個捷運站的時間，擁有會展、商務、觀光及交通的競爭優勢。

開發基地就在晶英國際行館對面，東臨50公尺中山路，北臨20公尺林森路，西臨10公尺文林街，面積5125平方公尺，是市區難得方整的大基地。

都發局指出，開發案規畫興建2棟建築物，分別為臨中山路21層的「日式飯店」，及臨文林路29層的「集合住宅」，住宅採飯店式管理等級，7樓設有空橋與飯店相互連通，住戶將可以使用旅館的泳池及服務設施。

日商開發案規畫興建2棟建築物，分別為臨中山路21層的「日式飯店」，及臨文林路29...
日商開發案規畫興建2棟建築物，分別為臨中山路21層的「日式飯店」，及臨文林路29層的「集合住宅」，住宅採飯店式管理等級，7樓設有空橋與飯店相互連通，住戶將可以使用旅館的泳池及服務設施。圖／高雄市都發局提供
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日商開發案規畫興建2棟建築物的夜間模擬圖。圖／高雄市都發局提供
日商開發案規畫興建2棟建築物的夜間模擬圖。圖／高雄市都發局提供
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