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新店十四張區段徵收案 打造捷運新興生活圈

2019-09-17 21:03經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

面積超過10.4萬坪的「新店十四張（B單元）區段徵收案」，預計今年10月辦理地上物查估。該區鄰近捷運環狀線十四張站及安坑線，通車後便捷交通成為開發亮點，結合南側央北重劃區及環狀線機廠聯開案，將打造成以捷運為中心的新興生活圈。

新北市地政局區段徵收科長鄭景汎指出，由於捷運環狀線的開通，提供了周邊土地開發的需求，透過區段徵收將農業區變更成可建地，將區域重新整理，規劃必要之公共建設，提升都市景觀。

新店十四張（B單元）區段徵收案總面積約34.45公頃，劃設8.83公頃住宅區及5.58公頃商業區，另有公園、社會福利設施、學校、機關、抽水站及道路等公共設施用地約19.58公頃，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以央北三路為界，北至復興路。

鄭景汎說明，英文字母為新北市都市計畫內針對要檢討農業區開發方式的土地編號，B單元即為新店十四張所在地，將針對該區變更整體開發，目前進度為都市計畫進場前的事前準備，清查盤點區內地上建物。

鄭景汎表示，預計今年10月辦理地上物查估，爰先行召開查估前說明會，向土地及地上物所有權人說明地上物查估補償作業流程及相關規定，為蒐集各方意見，新北市政府訂於18日上午10時與下午2時，分二場次於新店區中央市民活動中心召開說明會，與民眾雙向溝通。

新北市政府地政局指出，依照流程，後續將提出本區段徵收案之公益性及必要性評估報告，若經內政部土地徵收審議小組通過後，將再提內政部都市計畫委員會審議。

新北市政府說明，此開發案位於捷運安坑線及環狀線十四張站之交會處，配合大眾運輸導向發展，透過道路系統規劃，串連南側已開發完成之新店中央新村北側附近地區區段徵收區，帶動鄰近地區發展。

鄭景汎補充，已完工的央北重劃區將於10月1日公開標售八筆土地，包含第二種住宅區四筆、產業專用區四筆，總面積約2,379.2坪。後續新店十四張區段徵收開發完工後，也將會有增值的土地公開標售。

面積超過10.4萬坪的「新店十四張（B單元）區段徵收案」，預計今年10月辦理地上...
面積超過10.4萬坪的「新店十四張（B單元）區段徵收案」，預計今年10月辦理地上物查估。圖／新北市地政局提供
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面積超過10.4萬坪的「新店十四張（B單元）區段徵收案」，預計今年10月辦理地上...
面積超過10.4萬坪的「新店十四張（B單元）區段徵收案」，預計今年10月辦理地上物查估。圖／新北市地政局提供
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區段徵收捷運環狀線都市計畫

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