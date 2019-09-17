智崴飛行劇院 喜獲歐洲設備獎

2019-09-17 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲體感設備商智崴（5263）喜獲歐美主題樂園界的肯定，位於德國歐洲公園所打造的飛行劇院項目Voletarium，今年獲選2019年European Star Awards歐洲地區主題樂園最佳騎乘設備大獎，有助於智崴持續擴展歐洲業務，藉此爭取更多訂單。

據悉，此獎項由德國主題樂園專業雜誌Krimes & Park Revue自2012年起舉辦，於每年主題樂園歐洲展前，針對歐洲地區主題樂園中的各樂園、各項設備裡評比後所選出，而今年是智崴連續3年獲得此一殊榮。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，公司已連續3年獲得歐洲地區的獎項，而且再次成為今年唯一一家獲獎的亞洲公司，甚至已經超越巴黎迪士尼的加勒比海遊樂項目，代表著台灣製造的品質與智崴的品牌已深獲歐美地區主題樂園業界的肯定。

近年來，飛行劇院儼然成為歐美地區主題樂園的必備項目，許多業者表示未來在建置新設備的規畫時，都特別將飛行劇院的納入採購項目之一。歐陽志宏指出，智崴在德國獲獎的飛行劇院已成為歐洲地區飛行劇院的旗艦參考點，此座歐洲最大的飛行劇院在短短兩年多內，累積搭乘已超過600萬人次，也讓許多其他主題樂園業者對於購買飛行劇院更有信心。

智崴第2季營收4.98億元，季增13.1%、年增51.8%；稅後純益9,022萬元，季增8.6%、年增38.8%，每股純益1.62元，較首季的1.57元、去年同期的1.17元成長；累計上半年合併營收9.39億元，年增38.9%，稅後純益1.73億元，年增69.6%。