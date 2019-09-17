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連三年在歐洲獲獎 智崴飛行劇院獲2019年最佳騎乘設備

2019-09-17 17:02經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

體感遊樂設備廠智崴（5263）再次獲得歐美主題樂園界的肯定！智崴在德國歐洲公園（Europa Park）所打造的飛行劇院項目Voletarium，今年再次獲選2019年European Star Awards歐洲地區主題樂園最佳騎乘設備大獎（Europe’s Best Dark Ride）。

此獎項由德國主題樂園專業雜誌Krimes & Park Revue自2012年起舉辦，於每年主題樂園歐洲展前（European Attractions Show，EAS），針對歐洲地區主題樂園中的各樂園、各項設備裡評比後所選出。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，智崴很榮幸能夠連續三年獲得歐洲地區的獎項，而且再次成為今年唯一一家獲得European Star Awards的亞洲公司，代表著台灣製造的品質與智崴的品牌已深獲歐美地區主題樂園業界的肯定。

這次獲獎的設備曾在二年前勇奪當年度歐洲地區最佳新設備大獎，今年再次獲得評審單位的肯定，智崴的飛行劇院在獎項排名上超越巴黎迪士尼的加勒比海遊樂項目，獲得今年度歐洲地區最佳騎乘設備大獎（Europe’s Best Dark Ride）。

近年來，飛行劇院儼然成為歐美地區主題樂園的必備項目，許多業者表示未來在建置新設備的規畫時，都特別將飛行劇院的納入採購項目之一。

智崴在德國獲獎的飛行劇院已成為歐洲地區飛行劇院的旗艦參考點，此座歐洲最大的飛行劇院在短短兩年多內，累積搭乘已超過6百萬人次，也讓許多其他主題樂園業者對於購買飛行劇院更有信心。

今年在法國巴黎舉辦為期三天的主題樂園歐洲展覽，歐陽志宏執行長所率領智崴的團隊在展場中屢獲許多歐美地區的潛在客戶前來詢問，在歐美地區的訂單能見度更加明顯，團隊們也有信心爭取更多的訂單。

智崴集團執行長歐陽志宏（右）與歐洲公園水樂園GM Michael Kreft v...
智崴集團執行長歐陽志宏（右）與歐洲公園水樂園GM Michael Kreft von Byern（左）。圖／智崴提供
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