公勝保經 啟動環島淨灘插旗計畫

2019-09-17 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



為了環境永續、減少海洋垃圾，公勝保經發起「環島淨灘插旗計畫」，今(12)日由公勝台北業務中心首發，第一站選在新北市石門北海岸，共有逾100名公勝同仁參與，攜手守護海洋、為地球盡份心力。

公勝保經是國內業務員登錄人數第一的保險經紀人公司，截至8月底登錄人數已達4,738人，17個營業據點遍及全台，特別運用這項優勢，動員各處同仁就近海岸執行淨灘插旗計畫，由台北先發將環島一圈，揪全省的業務夥伴一起落實執行，期望透過親身彎腰撿拾沙灘上的海洋廢棄物，讓每個公勝同仁都化身為落實環境永續企業社會責任的環保尖兵。

促進環境永續是企業公民的基本責任，更是公勝保經列善盡企業社會責任的重要使命之一。2018年，公勝保經首次以「環境教育」作為家庭日主題，在北、中、南三地共舉辦了三場「2018綠色家庭日-種樹愛地球」活動，為號召公勝家人踴躍參與，三個場次特別用心安排不同內容，總計有570位公勝夥伴與貴賓參與，共計種下1,720棵樹苗。

公勝保經今年預計11月在北、中、南再次熱烈展開「種樹愛地球」活動，由同仁帶著孩子親手種下一草一木，透過身體力行的實踐把環保的種子植入孩子的心中。