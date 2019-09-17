明明生意很好，卻得收攤？一張財報揭：BabyBoss很難再開新店的原因

以兒童職業體驗為特色的「BabyBoss」深受親子客層喜愛。 圖擷自 BabyBoss職業體驗任意城 分享 facebook

「親愛的大小市民，茲因與京華城租約到期，很遺憾的宣布營業至2019年11月30日。」位於台北京華城7樓，台灣第一座兒童職業體驗場的BabyBoss，11日凌晨無預警在官方臉書宣布停業，惋惜之外，不少人趁中秋假期打算再帶小孩去回味。

值得玩味的是，BabyBoss明明生意看來很好，為何要收攤？

2008年開幕的BabyBoss，由中興保全集團投資打造。占地2300坪，共有50個職業館，70種不同職業供小朋友選擇扮演。園內有縮小版的街道、店舖、公園、警察局、消防隊、醫院、工地等，彷彿一個迷你城市。

在工作人員的指導下，小朋友可以在城市裡，學習當個醫生、警察、老師、護士、消防員、廚師，各司其職，不只當一個「小大人」，透過扮演各種職業，去親身體驗各行各業的辛苦。

譬如，BabyBoss裡有虛擬的銀行及貨幣，小孩角色扮演賺到的錢，存起來之外，也可到禮品店消費。看到喜歡的玩具，不能用真實的錢，只能用虛擬貨幣買；買不起，就要在這模擬城市裡，努力工作賺錢。藉由身教，培養小孩正確金錢觀，而非把跟父母伸手要錢，視為理所當然。

每逢假日，BabyBoss人氣旺到向周遭溢出，在京華城6樓到8樓，形成一個充斥童裝、玩具等商店的兒童產業聚落。

明明人氣超旺都要排隊 但財報卻是大起大落 這兩年還虧錢...

然而，很多人以為，BabyBoss應該賺得缽滿盆滿，但翻閱中保年報，BabyBoss所屬公司「中保寶貝城」近5年獲利，卻呈現大起大落。2015年大賺6435.9萬元，2016年年卻轉虧為1987.1萬元，2017年又賺2168.2萬元。

近兩年，其獲利在損益兩平點徘徊，去年，中保寶貝城小虧3.6萬元，今年上半年虧42.8萬元。這意味著，高人氣與門票收入（非會員孩童單價900元起跳，大人為500元），並無法帶來穩定獲利。

BabyBoss成本結構中，「期初建設攤提」及「人事費用」是占比最大的兩塊。一名兒童遊樂產業的人士表示，BabyBoss高達50個館，每一個館形同一家商店，像便利商店館，把便利商店的冰箱，原封不動搬進館內，讓小朋友如臨實境。如此大手筆，建置成本自然不斐。

據了解，BabyBoss剛建置時，裝潢就花了2.6億元，分5年攤提，1年折舊費用高達4千多萬元，資本不雄厚的企業，根本玩不起，所以BabyBoss一直沒有同類型的競爭者，「因為投資成本太高了！」上述兒童遊戲產業人士直言。

不僅如此，50個館，每年還要承擔不小的設備維護成本及耗材成本。一名中保集團主管表示，小孩破壞力很強，新的設備，經常不到半年就掛了；維護成本偏高，是兒童遊樂產業的宿命。但若不精心維護，設施故障造成小孩受傷，賠償金額可能更大，更會傷及商譽。

員工人數跟一個飯店人數多..大哥哥大姊姊的薪水還絕不能低！

光有硬體設施還不夠，還得有專業指導員，教導小朋友如何稱職扮演角色。BabyBoss共有131名被稱為「大哥哥、大姊姊」的指導員，等同於一家中小型飯店的員工數，人事成本不低。

而且，他們除了照護，還要在角色扮演的遊戲中，教導孩童正確的人生觀，所以事前必須接受嚴格訓練，使得薪資水平及教育訓練費用，遠高於一般的兒童遊樂產業。

中保精算過，上述的高成本，讓其坪數一定要超過兩千坪，才有辦法胃納足夠的客量，達到損益平衡。近3、4年來，許多賣場極力招手，但因坪數不夠大，BabyBoss一直沒點頭。

更有意思的是，既然作此生意很難賺，已經是常態，為何寶貝城要選擇在此時跟京華城分手？

答案，還是在財報裡。

財報數字顯示，中保寶貝城的稅後淨利，經常遠大於營業利益，比如2017年營業利益僅371.7萬元，但稅後淨利高達2168.2萬元，是營業利益的近6倍，大筆業外收入，才是決定其最終獲利的結果。

原來，寶貝城早就發現，光靠門票很難養活自己，於是，它們又另開一個賺錢管道：「品牌贊助收入」。不少職業館會接受品牌商的置入行銷，像荷蘭銀行去年在BabyBoss開設一間小小的分行，讓小朋友體驗當一日銀行員。

其牛奶牧場館，也曾與光泉合作，讓小朋友扮演光泉牧場的小小牧場主人。

BabyBoss以置入行銷的手法，把品牌印象融入歡樂學習中，創造正向的體驗感受。因為，孩童會對從小認識的品牌產生偏好。

一個職業場館，只能有一個贊助商，通常一年一約，一個贊助價碼約5、6百萬元。2010年至2012年BabyBoss鼎盛時期，50個職業館，超過一半都有贊助。

贊助費計入營業外收入，而非營業利益，這就是為何，BabyBoss的稅後淨利，會遠大於營業利益。

然而，這兩、三年，由於京華城前途未卜，品牌商擔心才剛贊助，京華城就宣布熄燈，導致BabyBoss越來越難找到贊助商。雙方的租約，其實今年6月就到期，京華城一直希望寶貝城留下來， 但後者掙扎3個月後，考量到業外收入難見好轉的可能，還是忍痛分手停損。

寶貝城，是否還有機會再開幕？現在的決定關鍵還是在於，到底台北市區內，有無人能提供這麼大的場地跟低租金，這個條件具備後，再加上高人氣流量與贊助商，才能成局。它曾讓這麼多孩子，體驗過職業樣貌是怎麼回事，現在，它也同樣用自己的起落，讓人見識，真實商業經營的難處與複雜層次。

BabyBoss近5年的獲利，呈現大起大落，且近2年獲利出現疲軟。 圖／商業周刊 分享 facebook

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。