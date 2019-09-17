統一時代百貨台北店九周年慶 10月2日展開

2019-09-17 15:43 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



統一時代百貨台北店迎接九周年慶，將於10月2日至10月27日盛大展開，特別企劃九大王牌成為周年慶吸睛亮點，除下殺優惠外，同時也主打體驗商機衝買氣，周年慶預計成長5%，帶動全年成長年成長3%。統一時代百貨總經理王寶銘表示，今年業績成長主要還是來自寫餐飲和駐足體驗的櫃位改裝成長。

而春季開始改裝後，1~8月共改裝44個櫃位，原櫃位業績達15%成長，全館1~8月微幅成長2%。買氣不受大環境景氣影響。

此次周年慶除全館滿5,000送500的10%回饋外，也搭配聯名卡獨享最高5%回饋，活動包括首度針對雙十連假（10月10日至10月12日）推出回饋購物金，指定餐飲消費滿500送500服飾優惠券，同時擴大指定餐飲優惠88折等活動。B2至7樓，共9個樓層，周年慶提出優惠總價值達90萬元。

總經理王寶銘表示，目前統一時代百貨的會員以35~45歲的女性為主，會員人數有63萬人，包括聯名卡卡友16萬人，占整體業績約50~55%，會員人數持續成長中。

另一個發現是，統一時代百貨自2010年10月7日開幕至今已有九年，這段時間不少女性會員已結婚生子，從一樓借娃娃車的數量增加可以明顯感受到嬰幼兒需求成長，也從無印良品和GU等品牌的童裝銷量發現，目前雖未有童裝業種，但可從運動品牌櫃位改裝新引進兒童產品線等方向擴展。

統一時代百貨也表示，年度有兩次改裝，分別是春季和秋季改裝。此次秋季改裝最特別的部分是，引進與NARA Thai Cuisine同集團的Lady nara泰式下午茶，不僅是台灣首店，也是全球海外第一家店。

此外，B2美食街也引進香港老字號餅店泰昌餅家，並且在2樓引進甜點手做教室Funsiamo。由於餐飲對統一夢時代來說是重要的業種，餐飲業績占30%，秋季改裝也著重在餐飲部分。

至於春季改裝方面，美食街店中店，換櫃比例高達四成，一部分是因合約到期，一部分是希望引進不同餐飲品牌，提供附近上班族不同品牌，引進新品牌包括鉄火牛排、餃子王匠北區首店等。

至於B1和4樓則是櫃位互換，原先運動品牌在B1，調整至四樓後，也引進新產品線，把大型運度用品品牌櫃位坪數加大，其中愛迪達就引進兒童產品線，四樓也新增玩具櫃位，讓大人小孩都可以玩。

此外，周年慶過後，預計家電用品為主的六樓，將全面改裝封樓層，預計改裝一個月，未來將新增加體驗性櫃位，。

至於周年慶買氣是否受到全球景氣略顯衰退影響，總經理王寶銘則認為，基本上活動規劃並不會考慮國內外景氣，年度兩次改裝仍持續進行，今年有很多的行銷活動，行銷費用較去年增加6%，以提供消費者更多的折扣和更好的消費品質。