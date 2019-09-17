生華科乳癌臨床數據樂觀 將赴SABCS國際乳癌大會發表

2019-09-17 15:40 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



生華科（6492）臨床數據報喜，開發中治療乳癌新藥CX-5461，臨床一期初步數據結果樂觀正向，且在具特定基因變異的多種癌症末期病人身上，CX-5461都展現出優異的療效。

臨床數據論文已由生華科的臨床試驗夥伴-加拿大癌症臨床試驗研究群（CCTG）提交國際乳癌界最重要的專業學術會議－聖安東尼國際乳癌大會（SABCS），論文已被獲選，將於美國時間2019年12月12日SABCS年會之亮點發表會議（Spotlight Presentation）口頭報告相關數據，論文摘要於發表後也將在SABCS官網上線。

依循往例，開發中乳癌藥物的臨床重大發現，都會在SABCS年會搶先發表，大多數的參與者是醫生和研究人員，在醫學界造成迴響。生華科治療乳癌新藥CX-5461因獲得2016年加拿大 SU2C-CBCF所共同支持之「抗乳癌夢幻團隊」經費贊助，於加拿大執行臨床試驗，已完成一期劑量遞增階段（Dose Escalation Phase），並已啟動第二階段擴增族群臨床試驗。在劑量遞增階段，CX-5461用於治療具特定基因變異或缺損的病患族群即展現早期療效，初步臨床數據去年曾獲選於第16屆歐洲腫瘤醫學會（ESMO）之TAT標靶抗癌國際會議，以最高層級口頭發表，即顯示研究成果之突破性及重要性。

今年的SABCS年會將於12月10日-14日登場。創立於1977年，SABCS聚焦在乳癌相關之生物學、病因學、預防診斷及治療等最新趨勢。今年預計吸引超過90個國家，包括研究學者、醫生、科學家、開發乳癌新藥的生技公司及大藥廠等逾7500人參加。

此次生華科乳癌一期數據論文獲選於亮點發表會議，透過壁報展示和口頭報告方式，與現場專業人士進行深度交流實屬不易，且將再次大幅提升CX-5461的國際能見度。

SABCS影響力甚鉅，包括全球最大癌症研究機構－美國癌症研究協會(AACR)和美國癌症研究所（NCI）旗下-德州大學癌症治療計劃及研究中心（CTRC）都是SABCS合作夥伴，另外全美頂尖的貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）從2005年開始就是SABCS的重要贊助者，偕同AACR和CTRC共同許提升全球於乳癌治療的精進，造福乳癌病患及其家屬。

根據了解，生華科一期相關臨床數據結果樂觀正向，在具有特定基因變異或缺損的癌末病人包括乳癌、卵巢癌、胰臟癌及軟組織肉瘤癌等病人都展現了初步療效，因此生華科規劃將擴大臨床試驗設計，進一步確認CX-5461於多種適應症的療效。目前一期臨床的完整數據正進一步分析中，預計年底將可完成分析對外發布。

法人認為，儘管一期臨床主要是看藥物安全性，但如果CX-5461在這階段就展現出療效，且具靶向特定基因的專一性，符合精準療法趨勢，未來可能和免疫療法藥物並用，深具市場價值。