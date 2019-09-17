去年中油煉油廠爆炸 帶動台灣水上貨運量價俱揚

2019-09-17 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



主計總處發布國情統計通報指出，近年國內水上貨運量多呈平穩，但去年中油公司桃園煉油廠發生爆炸而調整產線，將油料半成品從台北港運至高雄煉製，成品再運至台中港，帶動國內水上貨運量及運費收入同步上揚。

根據交通部統計，去年國內水上貨運量達1,178萬公噸，年增12.3％；運費收入30.7億元，年增13.4％。

其中，本島航線及離島航線貨運量分別占92.4％及7.6％，顯見國內水上貨運仍以本島運輸為主。若以商品別分，礦物燃料、油品及其蒸餾產品占51.6％，鹽、硫磺、水泥及石料占43.6％，二者合計占總貨運量95%以上。

至於國內航空貨運量，近年受到鐵路、公路競爭影響，呈現下降趨勢，但為因應台灣本島往返金門及澎湖的需求，航空公司購入新機及增開飛行班次，去年國內航空貨運量止跌回升，達13,676公噸，較2017年微幅增加0.2%；運費收入1.8億元，年增0.9％。

有別於水上貨運，國內航空貨運是以離島運輸為主，離島航線及本島航線分占97.5％及2.5％。