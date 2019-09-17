統一超 入選道瓊DJSI世界指數、新興市場指數

2019-09-17 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



日前美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）公布2019年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）評選結果。今年台灣共有23家企業入選，統一超（2912）是DJSI評選全球食品零售業中唯一受邀參與的台灣企業，除了入選「新興市場指數」（DJSI-Emerging Markets）成分股，並擠進道瓊永續指數「世界指數」（DJSI World）。

DJSI道瓊永續指數每年以嚴謹的問卷方式，評比全球頂尖企業的社會責任表現，而評比內容主要為三大構面，如經濟面包括公司管理及制度、供應鏈管理及執行力等狀況；社會面則涵括人力資源開發、勞工保護、職業健康與安全、慈善行為等；環境面則是與環境績效及環境報告相關。

今年統一超在25個子項目中，其中5項獲得排名第一，包括經濟面（客戶關係管理、行為準則、供應鏈管理）、環境面（水相關的風險管理）及社會面（人力資源發展）。同時在食品零售產業中排名全球第三，僅次於CPALL正大集團（泰國7-ELEVEN母公司）與德國最大零售批發超市集團「麥德龍」（Metro AG）。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺指出，道瓊永續指數每年挑選超過3,500家以上的企業參加評選，其中的2,500家為全球市值最高者，每年須經過經濟、社會、環境三個面向的問卷評比，全面檢視企業經營體質，依區域別及產業別選出最優秀的10%，才能入選此指數，以投資者的角度來評估企業永續發展情形，為國際上具公信力的企業永續評比之一。2019年全球共61種產業、3,517家企業受邀DJSI評選，其中台灣共有99家企業受邀參加，涵蓋27個產業。

李宜樺觀察，統一超全台店數已達5,500多家，作為全台最普及的零售通路商，供應鏈及門市管理非常重要，透過這次DJSI供應鏈管理面向的成績顯現，統一超落實嚴謹的管理與評鑑制度已經被DJSI認可。