新北派出無人機 巡查四大違建熱區

2019-09-17 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市違章建築拆除大隊自4月起，透過無人飛行載具（UAV），針對林口、樹林、五股、八里等四大行政轄區列為大型鐵皮屋違建熱區巡查。並於6月發現五股民義路有處保護區農地建造大型鐵皮屋行為，面積廣達1,500平方公尺，嚴重破壞農地、影響水土保持，經取締後，近日派工強制拆除。

新北市拆除大隊指出，今年起，新北市啟動無人飛行載具（UAV）違建熱區巡查，針對林口、樹林、五股、八里等四大行政轄區列為大型鐵皮屋違建熱區，若在巡查發現有整地建造施工情形，即要求勒令停工優先拆除，並移送農業局、地政局、城鄉局，依照法令處分。

據新北拆除大隊統計，自今年4月至8月底，已巡查違規整地23處，查獲建造大型鐵皮屋違建共16件，目前皆已依建築法及相關行政程序處分，並要求在期限內改善，拆除大隊強調，若未完成改善，拆除大隊將派工徹底拆除，執行絕對零容忍，確保山坡地安全及自然景觀。

為貫徹農地的合法使用，維護水土保持安全，新北市表示，將持續對轄內山坡、農地及熱區加強巡查，無論是整地或是蓋違章，凡未能真正做農業使用者，甚至出租大鐵違建牟利者，都會被開罰及強制拆除，對影響公安違建絕對零容忍。