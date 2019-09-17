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不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

高鐵中秋疏運寫紀錄 單日逾31.8萬人次

2019-09-17 13:04經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台灣高鐵（2633）2019「中秋節假期疏運」16日順利完成，自9月12日至16日，共加開154班次列車（南下72班、北上82班），總計5天提供874班次列車的旅運服務，讓超過117萬6千餘人次旅客，利用台灣高鐵平安抵達目的地。其中，9月15日旅運達31萬8千餘人次，創2007年通車營運以來單日最高紀錄。

法人預期，這對高鐵9月營運將有加分作用。

中秋節向來為國人重視之傳統節日，台灣高鐵公司為全力協助旅客平安返鄉、歡度佳節，提前將全車隊34組列車完成檢修，以最大運能服務旅客；同時，各車站及列車均加派人力，協助旅客進站乘車。

疏運期間，高鐵各車站均視人潮狀況，機動啟動管制措施，以維護旅客安全，並引導旅客依照前往之目的地，分流搭乘不同停靠模式之列車。

針對旅運尖峰時段，台灣高鐵公司分別於9月12日、9月13日及9月15日共加開5班次全車自由座（商務車廂除外）列車，並於自由座候車人潮較多時，開放列車車間通道或對號座車廂供自由座旅客站立，以全力疏運自由座旅客；同時於尖峰時段各車次，特別安排一位列車長加三位服勤員，以加強服務旅客；期盼讓旅客都能平安返鄉歡度佳節，並於假期結束後順利返回工作崗位。

高鐵公司衷心感謝全體同仁堅守崗位、共同努力，全力投入中秋疏運，不僅確保各車次列車發車率達到100%，更讓今年高鐵中秋疏運順利完成，以具體行動為旅客創造安全、快速、準點的旅運服務！

台灣高鐵自2007年1月5日迄今單日旅運人次前五名：

一、2019年9月15日（中秋節收假日）：31萬8千餘人次。

二、 2019年4月7日（清明節收假日）：30萬餘人次。

三、2019年2月7日（農曆春節大年初三）：29萬8千餘人次。

四、2018年9月24日（中秋節收假日）：29萬1千餘人次。

五、2019年6月9日（端午節收假日）：28萬8千餘人次。

中秋節

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