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一連四年！華航再入選DJSI新興市場指數成分股

2019-09-17 13:01經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

華航（2610）今（17）日宣布，再度獲得道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）的肯定。DJSI於本月13日公布2019年評比結果，華航為國內唯一連續四年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

道瓊永續指數（DJSI）為全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，其係於1999年由美國道瓊指數公司與瑞士永續投資公司RobecoSAM共同成立，透過評鑑61個產業各企業於經濟、環境、社會面的永續發展表現，選出該產業永續績效前10%企業。

2019年華航再次於全球航空產業脫穎而出，獲得第三名殊榮，並於評選的24個題組中共6個項目取得產業最高分，分別為「供應鏈管理、品牌管理、可信度、環境政策與管理系統、氣候策略、乘客安全」。

華航為實踐「用飛行與你我創造更多美好」的企業使命，在六大永續策略主軸「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」下積極推動永續作為，訂立短中長期永續目標，並支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

華航持續以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證( IATA Operational Safety Audit )」把關旅客飛航安全；為因應氣候議題，華航導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）指引架構，且為台灣首家且唯一支持TCFD航空公司；與空中巴士及Air TOTAL合作於新航機飛渡中添加永續替代燃油，進而舉辦航空替代燃油研討會和產官研專家分享經驗；承擔社會責任與社會共好，進行愛心救援、關懷弱勢、教育扎根及支持中華健兒等活動；華航期望持續透過經濟、環境、社會各面向永續作為推展，邁向「成為台灣首選航空公司」的願景。

華航因同仁的付出與努力，同時受到國內外多方肯定，連續四年入選富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）、再度榮獲RobecoSAM最新出版的永續年鑑「航空業銅級獎（Bronze Class）及最佳進步獎（Industry Mover）」、連續二年入選公司治理評鑑前5%優良廠商、連續五年獲得台灣企業永續獎（TCSA）、連續二年入選台灣永續指數成分股等。

華航再度獲得道瓊永續指數（DJSI）肯定，為國內唯一連續四年入選DJSI新興市場...
華航再度獲得道瓊永續指數（DJSI）肯定，為國內唯一連續四年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。圖／華航提供
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華航新興市場指數4G

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