尹衍樑獲頒俄科學院榮譽博士 亞洲首例

2019-09-17 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



俄羅斯科學院西伯利亞分院（SB RAS）大會，9月12日投票通過授予潤泰集團總裁尹衍樑榮譽博士學位，此為俄羅斯科學院西伯利亞分院頒發給傑出貢獻外籍人士之最高榮譽，同時也是該院首次頒發給亞洲之傑出科技人士。

尹衍樑長期致力推動營建科技研究，其於精密預鑄系統工法及建築耐震、減震的科技創新及應用成果，普獲世界肯定，並在建築節能、資源循環經濟、低能源替代水泥產製、減少水泥及鋼筋使用量卻達成更高耐震能力的發明及應用等，都對世界永續發展有卓越貢獻。其係以在地震領域的特殊貢獻，獲頒俄羅斯科學院西伯利亞分院之至高殊榮。

此外，另有4位在其他領域有傑出表現的人士同時獲選授予榮譽博士學位，分別為蒙古科學院院士Badarchiin Biaambaa教授（農業科學領域）、白俄羅斯國家科學院通訊院士Vladimir Vitalievich Azarenko（農業科學領域）、德國Henrikh Fyolk教授（物理領域），及在台灣之國立成功大學航太工程系苗易君特聘教授（機械領域）。

俄羅斯科學院為政府設置機構，因幅員廣大，以地理位置區分為莫斯科總院、西伯利亞分院、遠東分院與烏拉爾分院 4 部分，各分院獨立運作；其中西伯利亞分院行政中心設於新西伯利亞（Novosibirsk），成立於 1957 年，包含 9 個科學中心，75 個研究機構，近 9,000 研究人員。

為促進台灣與西伯利亞地區科學與技術研究合作，科技部曾於 2007 年與之簽約啓動雙邊支持台俄研究人員之研究計畫與研討會等交流活動。