侯友宜明日出訪東協三國 進行城市、產業及文化交流

2019-09-17 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市長侯友宜即將於明（18）日率隊赴新加坡、泰國、越南等三國，進行為期七天的市政考察行程，以作為推動五大政策目標之參考。預計將參訪三國15場座談會議，預計24日返台。

新北市政府說明，五大政策為一、協助台商回台投資及策略佈局；二、產業園區開發及智慧交通發展；三、打造長照醫療基地；四、落實文化創意體驗；五、加強新創產業交流等。

此次考察團將由的新北市長侯友宜率領，新北市經發局長何怡明、秘書處長饒慶鈺、新聞局長蔣志薇，以及新北市工業會理事長白文亮等全程陪同。新北市交通局長鍾鳴時、衛生局長陳潤秋及產業界代表則依參訪主題隨團參與。

除與新、泰、越、柬等四國產業交流外，亦關懷台商當地投資情形及鼓勵回台投資，並見證新北台商與泰國安美德、柬埔寨曼哈頓等海外園區之合作布局。

侯友宜表示，東南亞國家因擔任國際產業分工要角，經濟、工業快速成長，與台商投資、台灣產業間的經濟鏈結深厚，要拚經濟，除了在新北境內努力，產業界的海外策略佈局與雙邊投資情勢，也不容忽視。

除了經濟方面，新加坡對於新創產業的培植，或泰國文創產業的蓬勃發展，以及大型產業園區的完善建設，實力早不亞於台灣。這趟出訪，將在城市、產業、文化方面進行多面向的交流考察，盼能吸收「外家所長」為己所用。

何怡明也說，本次考察主軸與市政緊密扣合，如規劃推動中之新店寶高智慧園區、淡海二期、樹林柑園、泰山楓江及瑞芳第二產業園區，以及新北工業區立體化政策及都市更新，分別可借鏡泰國智慧園區、新加坡城市再造及越南富美興造鎮之經驗。