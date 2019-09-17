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消基會首發社區活動 為「夾娃娃機」去汙名化

2019-09-17 12:09經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消基會今（17）日推動首發社區運動，在台北市都市更新處和社團法人社區大學全國促進會襄助下，以台北市內湖區康寧國小附近為首發，與6個夾娃娃機店合作形成一個「夾娃娃機地圖」，連結夾娃娃機和內湖的人文采風，辦一場「不一樣的夾娃娃機展」。

消基會表示，過去消基會總是扮演「消費者保護者」的角色，形象上是監督、批判多於改造者，這次將文化放入夾娃娃機台裡，訴求教育現場不再侷限於教室，課後的玩樂也能成為學習的一部分，就算夾不到東西，也能帶回地方歷史知識和一段全家同樂的時光。

此外，消基會進一步指出，夾娃娃機還能刺激操作者專注力、心手並用、動機吸引力、內在驚喜，設置在社區內，不僅是娛樂，也有醫療輔助效益。天主教中華聖母基金會承辦的「水上日間照顧中心」，不僅引進日本長照設備，成為日系5星級照護空間，還租借夾娃娃機、彈珠台、棉花糖機，讓阿公阿嬤們操作體驗，沒想到「夾娃娃機」極受歡迎，許多長輩都想嘗試操作。

因此，在消基會的社區改造計畫裡，也希望促成社區長者能到這個「社區遊戲間」同樂，跟自己家裡的子孫、社區裡的同儕一起共度歡樂的休閒時光，讓長者多一種遊戲和人際互動的空間，並有效刺激手腳、智力，成為樂齡族新的活動場域。這個「社區遊戲間」將可以發展出長者、父母、親子、師長、同儕、（男女）朋友、同事…等建立情誼，連結情感的社區好所在。

消基會表示，「不一樣的夾娃娃機展」只是個開端，未來希望以多方合作的方式，一步一步連接政府、學校及在地里長、家長會、社區發展協會等團體，一同改善夾娃娃機的販售商品，讓夾娃娃機店成為社區中令人放心的遊憩、交流場域。

消基會更期待在要求業者改善商品的同時，也希望能抹去夾娃娃機店在一般民眾心中的汙名。

消基會表示，透過「夾娃娃機地圖」活動，還將於10月26日（六）早上7時30分開始，假內湖大湖公園舉辦一場「消基會39週年 消保健康走」活動，走完全程就抽iPad mini、運動器材等大獎，還有數千件好禮等你拿，歡迎消費者闔家出動，到大湖公園運動健康（報名網址：https://www.consumers.org.tw/booking/content?id=16）

消基會今舉辦首發社區活動，以台北市內湖區康寧國小附近為首發，與6個夾娃娃機店合作...
消基會今舉辦首發社區活動，以台北市內湖區康寧國小附近為首發，與6個夾娃娃機店合作形成一個「夾娃娃機地圖」，連結夾娃娃機和內湖的人文采風，辦一場「不一樣的夾娃娃機展」。 圖／消基會提供
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