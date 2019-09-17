兩億元標下彰化高鐵產專用地 台商回流購地現象浮現

2019-09-17 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府昨天辦理彰化田中高鐵特定區可建築土地公開標售，共標出3筆土地，面積0.8792公頃，總金額逾2億7千萬元，其中1筆面積達兩千多坪的產專用地，以每坪１０萬４千元標出，單價兩億多元，據了解，買主為從事機械組裝業的大陸台商，反映出中美貿易大戰，大陸台商回流投資購地的現象已經浮現，也為台灣閒置土地找到出路。

另標出兩筆住宅用地各有６０及２００坪各一筆，每坪達８萬多元。據了解買家來自外縣市，已是第2次參與競標，顯然看好田中高鐵站的發展與土地價格相對便宜，適合投資。

彰化縣政府地政處副處長陳麗梅指出，田中高鐵特定區土地可供標售建築土地面積共155筆，面積約66.4公頃，已標售68筆土地，共標脫約14.6公頃，尚餘87筆、51.8公頃土地可標售，約還有約７成８有待標售，昨天是今年第二次標售，預計年底再辦理第3次標售。

田中高鐵站可建築用地標售以來，彰化基督教醫院購買車站後方產二專區的土地，面積約１．９５公頃約6000坪，金額約6.2億元，是歷來標脫最大筆及金額最高的土地，彰基共將投資29億元設置田中基督教醫院，去年並已舉辦動工儀式，此外，區內的中央氣象局田中氣象站，目前已接近完工。

台灣各高鐵站周邊土地原被預期會十分搶手，結果卻多數乏人問津，不少高鐵站附近土地空蕩蕩，彰化高鐵特定區也不例外，儘管最近幾次標售，仍有零星買主前來投標，但迄今仍有７成８還未標出去。 。