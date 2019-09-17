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雄獅旗下旅天下啟動產品加盟 年底估增10家加盟商

2019-09-17 11:25經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雄獅（2731）旗下第二品牌「旅天下」持續推動整合性旅遊平台，並朝著「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展。旅天下總經理李嘉寅表示，加盟門市推動有成，目前全台已有30間門市，為擴大綜效，於今年8月推出「產品加盟」計畫，與優質的主題旅遊業者合作，透過旅天下網站與門市販售具差異性、獨特性的旅遊產品。

李嘉寅表示，產品加盟將整合加盟商的專業脈絡與旅天下銷售通路，與同業資源共享、相輔相成，一同擴展更多客源。首波合作對象包括知名業者樂遊人與環洋旅行社，許多業者也正積極洽談，預計今年底將增加至10家產品合作加盟商。

李嘉寅表示，通路加盟計畫自推動以來，已成功吸引許多同業加入，預期三年內將突破100間。該計畫於大台中地區發展成效顯著，目前共有11間加盟店，除了在一級城市開設加盟門市，也持續深入二級城市發展，如苗栗頭份、南投埔里、雲林北港、台東市區等都有據點。

旅天下挾有豐厚的加盟通路資源之際，善於靈活運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，並加強與產品供應商的合作。

李嘉寅表示，首波合作業者包括專營北美和中南美旅遊的業者「樂遊人leyo」與擅長操作太平洋小島旅遊的業者「環洋旅行社」，精選各種特色主題旅遊產品在旅天下平台上架，希望透過產品加盟商的專業脈絡，並整合旅天下的多元銷售通路，一起互蒙其利、招攬多元客群。

隨著近年來深度旅遊風氣崛起，李嘉寅表示，首波產品加盟合作的旅遊商品著重獨特主題與文化體驗，並保留高度彈性的自主活動時間，如擁有美加在地豐富觀光資源的業者「樂遊人leyo」所設計的美加旅遊商品，和旅天下獨家合作推出5萬元超值優惠價的加拿大夢幻極光之旅，將前往著名極光勝地－白馬市，白天進行市區觀光，晚上可在舒適精緻的蒙古包，或是在原住民營火旁尋找極光。另外也提供狗拉雪橇、冰上釣魚、雪上摩托車等數十種特色自選行程，可輕鬆享受自由規劃行程的樂趣。

此外，鎖定雙十連假將至，推出古巴哈瓦那、加拿大多倫多的8天深度之旅，有別於市場行程大多安排古巴與墨西哥雙國，及11天以上的旅遊長天數，只要請假4天就能探訪古巴文化，深度體驗古董車、雪茄和萊姆酒，並安排古巴前總理卡斯楚御用廚師教導烹飪特色料理，以及觀賞尼加拉瀑布及覆蓋群山的楓葉美景。

另一產品加盟合作業者「環洋旅行社」則擅長操作太平洋小島旅遊，李嘉寅表示，特別推薦搭乘庫克郵輪遊覽「南太平洋上的藍色珍珠」斐濟，來趟精彩的跳島旅行，浮潛穿梭在珊瑚礁花園和群魚共舞，島嶼玩家千萬不能錯過。未來將有大溪地、馬爾地夫等商品陸續上架，滿足不同客層的旅遊需求。

古巴極光旅行社

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