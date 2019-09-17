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裕隆城不是第一個打退堂鼓的案主 名師作品難度高

2019-09-17 11:23聯合報 記者雷光涵╱即時報導

裕隆不是第一個打退堂鼓的案主，東京奧運主場館的設計(見圖)太燒錢被換掉。
裕隆不是第一個打退堂鼓的案主，東京奧運主場館的設計(見圖)太燒錢被換掉。
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新店裕隆城住宅案再度喊卡，據了解主要是重金力邀札哈．哈蒂（Zaha Hadid）團隊所設計的外觀立面雖然讓人驚艷，但工程難度讓人吃驚，實際運作下去困難度非常高。裕隆不是第一個打退堂鼓的案主，東京奧運主場館的設計太燒錢被換掉；台灣的淡江大橋主體工程雖未撤案，但也歷經七次流標。

札哈．哈蒂生前留下多項驚艷的作品，包括耗資136億元新台幣的南韓首爾東大門設計廣...
札哈．哈蒂生前留下多項驚艷的作品，包括耗資136億元新台幣的南韓首爾東大門設計廣場（DDP）。擷自南韓DDP官網
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札哈．哈蒂生前留下多項驚艷的作品，包括耗資136億元新台幣的南韓首爾東大門設計廣場（DDP）。大陸的北京大興國際機場也由哈蒂團隊設計，耗資800億人民幣，約3600億元新台幣、歷時四年建造。

中國大陸北京大興國際機場航站區工程於六月三十日竣工驗收。 圖╱法新社
中國大陸北京大興國際機場航站區工程於六月三十日竣工驗收。 圖╱法新社
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台灣首度舉辦國際競圖的橋梁工程淡江大橋有來自日本、韓國、德國、丹麥、美國廠商與台灣6支隊伍投標，由哈蒂團隊的提案獲選。由於橋型是全球最長跨距的單塔不對稱斜張橋，主跨距長達450公尺；台灣上一座最長跨距斜張橋是高屏溪斜張橋，主跨距330公尺。

淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工...
淡江大橋第三標主橋段工程歷經多年爭取，今年3月舉行動土儀式，預計2024年底完工通車，目前進度已完成1.01％超出預計進度0.52%。（圖為模擬圖）圖／新北交通局提供
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橋梁主體經費原為85億元，三度流標以後追加至94億，去年底決標，以124.9億餘元決標，比原來預算增加約四成五。

東京奧運原採用札哈．哈蒂宛如原子小金鋼基地的東京奧運主場館設計，但兩道拱梁鋼骨要200億日圓、造價765億日圓，場館總預算飆至3千億日圓，造價創下奧運史新高，日方在壓力下重新開標，改由日本自然派大師隈研吾的作品獲選。

札哈．哈蒂團隊操刀設計的新店裕隆城案，未來感十足的流線設計。圖／取自網路
札哈．哈蒂團隊操刀設計的新店裕隆城案，未來感十足的流線設計。圖／取自網路
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札哈‧哈蒂設計的東京奧運主場館「新國立競技場」模型。（路透）
札哈‧哈蒂設計的東京奧運主場館「新國立競技場」模型。（路透）
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東京奧運新台幣裕隆

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