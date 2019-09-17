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消保處查核攀岩館及彈翻床館 安全管理不合格率達九成

2019-09-17 11:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

消保處今（17）日公布攀岩館及彈翻床館查核結果，此次共查核20家運動場館，多達18家場館的設施設備安全管理不合格，不合格情形甚至發現彈翻床彈簧、支架裸露，安全護墊的魔鬼氈已無黏性，且無投保公共意外責任險。

消保處處長劉清芳指出，公共運動設施及民間運動場館林立，其中攀岩及彈翻床更是近年來新興的運動項目之一，但此類運動比起一般運動有較高的危險性，在國外也曾發生不少意外的案例。

消保處指出，此次設施設備安全管理查核結果多達18家不合格，不合格率達九成。

其中，以書面、口頭或其他方式，預先約定限制或免除企業經營者對消費者或第三人的損害賠償責任，不合格12家。未於場館出入口及適當動線處標示逃生動線、安全警示標語、使用行為規範及安全準則、安全措施、注意事項及緊急事故處理流程，不合格4家。

現場設備有破損、外露等現象，不合格也有4家。而未設置足夠人員隨時監看現場每個區域，不合格2家。

此外，未訂定設備器材維護、修繕、保養及更新等管理計畫，不合格4家。未投保公共意外責任險或投保金額不足，不合格4家。

其中，不合格項目最多的「攀吶攀岩館」和「忍者工廠 Ninja Factory」二家場館都位於台中市。

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